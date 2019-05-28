Rüyada feribot görmek ne anlama gelir?

Rüyada feribot görmenin anlamı, rüya sahibinin bir yanlış yaptığına yorulur. Rüyayı gören kişinin bilinçli ve bilinçsiz şekilde konuşacağına ve bu nedenle sorunlar yaşayacağına, başına bela açacağına delalet etmektedir.

Rüyada Feribota Bindiğini Görmek

Rüyada feribota bindiğini görmek, üzüntüye işarettir. Rüya sahibinin bir işten dolayı hayal kırıklığına uğrayacağına, yanılacağına, üzüntü yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada feribot görmek, rüya sahibinin hayatında çok iyi insanlarla karşılaşacağı, bu insanların kişiyi günahlarından arındıracağı, sevaba yönelteceği demektir. Kişinin sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulacağı, çok mutlu olacağı günler göreceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Feribot Yolculuğu Yaptığını Görmek

Rüyada feribot yolculuğu yaptığını görmek, hayal kırıklığına yorumlanır. Rüya sahibinin malından mülkünden olacağına yorumlanmaktadır. Kişinin ailesiyle hoş zamanlar geçireceğine, sevinçli haberler alacağına delalet eder.

Rüyada Feribotun Battığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında feribotun battığını görmesi, kişinin alacağı kararlar sayesinde büyük ve kararlı bir şekilde yaşayacağına, lüks bir ömür geçireceğine, saygınlığının artacağına işaret etmektedir.

Rüyada Feribottan İnmek

Rüya sahibinin üzüntü duymasına sebep olacak bazı tatsız olaylar yaşayacağına, bu durumların çözüme kavuşacağına ve kişinin üstünden büyük bir yük kalkacağına alamet eder. Rüyada feribottan inmek, kişinin neşesinin eksik olmayacağına rivayet eder.

Rüyada Feribotta Yattığını Görmek

Rüyada feribotta yattığını görmek, kişinin dertlerinin günden güne büyüyeceğine, kişinin girdiği işten belli bir kazanç elde edeceğine, bu kazancının rüya sahibini dertlerinden kurtarmaya yeteceğine delalet eder.

Rüyada Feribotu Kaçırmak

Rüyada feribotu kaçırmak, rüya sahibinin sorunlarının yavaş yavaş çözüme kavuşacağına, kişinin rahata erip sorunsuz bir ömür geçireceğine, hanesinden bolluğun eksik olmayacağına rivayet etmektedir.

Rüyada Araba Feribotu Görmek

Rüyada araba feribotu görmek, kişinin üzüntülerinden ve dertlerinden kurtulacağına, borçlarının biteceğine, maddi sıkıntısının son bulacağına işaret eder.