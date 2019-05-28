Rüyada fesleğen görmek ne anlama gelir?

Rüyada fesleğen görmek, evliliğe yorulur. Rüya sahibinin hayırlı bir kısmetle evleneceğine, çocukları olacağına, mutlu ve uzun ömürlü bir yaşam süreceğine delalet eder. Rüyada fesleğen görmenin tabiri, iş hayatında yaşanacak durumlara işaret eder. Rüya sahibinin yüksek bir mevkisi olacağına, uzun yıllar boyunca bu mevkide çalışacağına yorumlanır.

Rüyada Fesleğen Yediğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında fesleğen yediğini görmesi, kişinin çevresinde bulunan sevdiklerinden yardım alarak birçok işe gireceğine yorumlanır. Bazı tabircilere göre ise rüyada fesleğen yemek, kişinin zor günler geçireceğine de delalettir.

Rüyada Fesleğen Kokladığını Görmek

Kişinin rüyasında fesleğen kokladığını görmesi, kişinin mutluluğuna ve huzura işarettir. Rüya sahibi kişi kadın ise zengin olacağına, erkek ise hayırlı bir evlilik yapacağına yorumlanır.

Rüyada fesleğen görmek, rüya sahibinin hayırlı bir kısmetle izdivaç edeceği demektir. Rüya sahibinin çoluk çocuğa karışıp mutlu bir ömür geçireceği anlamına da gelir.

Rüyada Fesleğen Diktiğini Görmek

Rüyada fesleğen dikmek, kişinin yakın bir zaman içinde yüksek bir mevkiye terfi edeceğine, geniş geniş yaşama imkanı elde edeceğine ve zenginleşeceğine ama karakterinden asla ödün vermeyeceğine delalet eder.

Rüyada Saksıda Fesleğen Görmek

Rüyada saksıda fesleğen görmek, kişinin hayatından ve şansından yana razı geleceğine, önünde güzel ve başarılı günler olacağına, çalışmaların bu sayede çok daha iyi bir hal alacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil Fesleğen Görmek

Rüya sahibinin rüyasında fesleğen görmesi, kişinin aile hayatı içinde ortaya çıkan dertlerin kısa zaman içinde biteceğine, ancak sabır göstermesi sayesinde sorunların çok hayırlı ve başarılı bir şekilde çözüme kavuşacağına rivayet eder.

Rüyada Fesleğen Tohumu Görmek

Kişinin rüyasında fesleğen tohumu görmesi, rüya sahibinin kendisini çok değerli, güzel ve önemli hissedeceğine, şımarıklık yapma hakkında sahip olacağına, evlatlarından hayır bulacağına ve ailesinin genişleyeceğine delalet eder.