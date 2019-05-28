Rüyada diz görmek ne anlama gelir?

Rüyada diz görmek, hayırlara yorulmamaktadır. Rüyada diz görmek, rüya sahibinin yaşadığı sıkıntı ve sorunlara işarettir. Rüya yorumlarına göre ise rüyada diz görmek rüya sahibinin yaşayacağı kötü olaylara delalet eder.

Rüyada diz görmenin anlamı, malın ve mülkün azalmasına delalet eder. Rüyayı gören kişinin hayatında birçok zorluk yaşayacağına, maddi sıkıntı çekeceğine rivayet eder.

Rüyada Dizin Morardığını Görmek

Rüyada dizin morardığını görmek, rüya sahibinin zahmet ve eziyet çekeceğine işaret etmektedir. Kişinin büyük uğraşlar sonucu bir yerlere geleceğine, umutsuzluğa asla yapılmayacağına alamet eder.

Rüyada diz görmek, rüya sahibinin dostunun kalıcı ve zor bir hastalığa yakalanacağı, bu hastalığı yenmesinde rüya sahibinin büyük rolünün olacağı demektir. Kişinin bu dostuyla beraber dayanışma içerisinde olacağı, ona asla kötü söz konuşmayacağı, onun iyiliği için elinden gelenin en iyisini yapacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Dizin Şiştiğini Görmek

Rüyada dizin şiştiğini görmek, kişinin sıkıntı ve zor günler geçireceğine, hayattan zevk almayacağına işarettir. Kişinin ailesiyle tartışacağına ifade etmektedir.

Rüyada Dizin Kanadığını Görmek

Rüyada dizin kanadığını görmek, hayırlara yorulmaz. Rüya sahibinin düşmanından zarar göreceğine, bütün yaptığı işlerin boşa çıkacağına delalet eder.

Rüyada Diz Çöktüğünü Görmek

Rüyada diz çöktüğünü görmek rüya sahibinin, maddi zorluk ve sıkıntı çekeceğine işaret etmektedir. Kişinin mutsuz ve huzursuz olacağına, haksızlığa uğrayacağına alamet eder.

Rüyada Diz Ağrısı Çekmek

Rüyada diz ağrısı çekmek, rüyayı gören kişinin zorluk ve sıkıntı çekeceğine rivayet eder. Aynı zamanda büyük bir işe girmeye, bu işten çok para kazanmaya işaret etmektedir.

Rüyada Diz Üstüne Oturduğunu Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada diz üstüne oturduğunu görmek, rüya sahibinin hem iş hem de aile hayatında yaşanacak sıkıntı ve sorunlara delalettir.

Rüyada Diz Kapağının Çıktığını Görmek

Rüyasında diz kapağının çıktığını görmek, rüya sahibinin şansının yaver gideceğine, eline geçen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine, bu sayede büyük kazançlar elde edeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Diz Kemiği Görmek

Rüyada diz kemiği görmek, kişinin çok istediği birisiyle birlikte olacağına, fiziğinin düzgün ve şekilli olması için spor yapacağına, hayatının kusursuz bir biçimde ilerleyeceğine alamet eder.

Rüyada Dizinin Yarıldığını Görmek

Rüyada dizinin yarıldığını görmek, kişinin çok şanssız birisi olduğuna, fakat rüya sahibinin asla umudunu kaybetmeyeceğine alamet eder. Kişinin emek verdiği işlerin sonucunu hayırlı almayacağına rivayet etmektedir.

Rüyada Diz Kapağının Kesilmesi

Rüyada diz kapağının kesilmesi, rüya sahibinin zamanla hayallerine kavuşacağına, kısa bir dönem sıkıntı çekeceğine delalet eder.

Rüyada Diz Ağrısından Yürüyememek

Rüyada diz ağrısından yürüyemediğini görmek, borçların ve dertlerin sona ereceğine, değer verdiği insanlara yardım edeceğine işaret eder.