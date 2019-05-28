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  • Rüya Tabirleri
  • 28.05.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:53

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada hamal olup yükünün ağır olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamallık yaptığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada hamal görmenin detayları...

Rüyada hamal görmek ne anlama gelir?

, sıkıntı, keder, üzüntü ve eziyete yorulur. Rüyasında hamal gören bir kişi hayatında bazı olumsuz durumlarla karşılaşır. Sıkıntılar ve keder çekeceğine işaret eder. Bazı tabircilere göre, sorumluluklarından kurtulacağını ifade eder. Kişinin sabır ve gayretleri sonucunda istediği elde edeceğine delalet eder.

Rüyada Hamal Olup Yükünün Hafif Olduğunu Görmek
Rüya sahibinin rüyasında hamal olduğunu ve yükünün hafif olduğunu görmesi, hayırlı işlere ve menfaate yorumlanmaktadır.

Rüyada hamal görmek, bazı tabircilere göre hatırı sayılır kişi demektir. Başkası için yük taşıdığını görmek, halka yardım edeceği anlamına gelir.

Rüyada Hamal Olup Yükünün Ağır Olduğunu Görmek
Rüya sahibinin rüyasında hamal olduğunu ve yükünün hafif olduğunu görmesi, günah işlediğine ve günahlarının çok olduğuna yorumlanmaktadır.

Rüyada Hamal Olup Para Alarak Yük Taşıdığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında hamal olup para alarak çalıştığını görmesi, kedere, sıkıntıya, hüzne yorumlanmaktadır.

Rüyada Hamal Olup Başkası İçin Para Almadan Yük Taşıdığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında hamal olduğunu ve başkası için yük taşıdığını görmesi, insanlara karşı merhametli ve yardımsever biri olacağına işaret eder.

Rüyada Hamallık Yaptığını Görmek
Rüyada hamallık yapmak, kişinin zor bir döneme gireceğine, günden güne daha fazla stres yapacağına ancak daha sonra bu dedikoduları ortaya atan insanları bularak kendilerini utandıracağına delalet eder.

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