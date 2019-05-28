Rüyada münakaşa görmek ne anlama gelir?

Rüyada münakaşa görmek, bazı tabirciler tarafından rüyayı gören kişinin cinsiyetine göre tabir olunmaktadır. Rüyasında münakaşa gören bir erkeğin davalık bir meseleden alnının akıyla çıkacağı ve rahata ereceğine yorulur. Rüyasında münakaşa gören kadının da küskünlük yaşadığı biriyle arasındaki buzların eriyeceğine delalet eder.

Rüyada münakaşa yapmak ise rüyasında birileriyle münakaşa ettiğini gören kişinin ailesinde ve çalışma yaşamında çözmekte güçlük çekeceği bir takım engellerle yüzleşeceğine, sabırlı oluşu ve kararlılığı ile önüne çıkan tüm problemleri yeneceğine ve hayatına kaldığı yerden devam edeceğine işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada münakaşa ettiğini görmek, rüya sahibinin çalışma hayatıyla ilgili bir sorun yüzünden mahkemeye çıkacağı ve aklanacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada İki Kişinin Münakaşa Ettiğini Görmek

Rüyada iki kişinin münakaşa ettiğini görmek kişinin tanıdığı birilerinin kendi aralarında bir mücadeleye gireceğine ve aralarındaki kinin artması yüzünden kavga edeceklerine delalettir. Rüya sahibi ise bu konuya tarafsız kalamayacak ikisinden birinin tarafını tutmak zorunda kalacağı demektir.

Rüyada münakaşa görmek, kişinin uzun saatler boyunca ve neredeyse hiç dinlenmeden iş için çaba göstereceği demektir. Rüya sahibinin kötülükle ve zorlukla da karşılaşmayacağı anlamına gelir.

Rüyada Küçük Bir Çocukla Münakaşa Ettiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında küçük bir çocukla münakaşa ettiğini görmesi, kişinin yaptığı başarılı işlerini çekemeyen birilerinin varlığına yorumlanır.

Rüyada Anneyle Münakaşa Ettiğini Görmek

Rüyada anneyle ağız kavgası etmek, kişinin eğlenceli mekanlara gideceğine, kendisini temizlemek için her fırsatı değerlendireceğine alamet eder.

Rüyada Arkadaşınla Münakaşa Ettiğini Görmek

Rüya sahibinin bilimden ve bilgiden şaşmayacağına, çaresiz hallere gelinerek kötü günlerle mücadele etmek zorunda kalınacağına rivayet eder.

Rüyada Kadınla Münakaşa Ettiğini Görmek

Kişinin rüyasında kadınla münakaşa ettiğini görmesi, rüya sahibinin hayırlı kimselerle karşılaşacağı ve attığı adımlar sayesinde profesyonel ortamlara gireceği anlamlarına gelir.

Rüyada Babayla Münakaşa Ettiğini Görmek

Rüya sahibinin kazandığı paraların işine ve hanesine büyük miktarda bolluk ve bereket getireceğine, hayırlı işlere imza atacağına yorumlanır.