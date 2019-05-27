Rüyada daktilo görmek ne anlama gelir?

Rüyada daktilo görmek, korkunç ve üzücü olayların habercisi olarak yorumlanır. Rüya sahibi dul bir kadınsa, varlıklı ve iyi kimse ile evleneceğine ve mutlu oalcağına yorulur. Başka bir yoruma göre ise rüyada daktilo görmek, borsaya girmeye delalet eder.

Rüyada daktilo görmek, rüya sahibinin bir haber duyuracağı ve sevinçli bir haberi yayacağı şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada daktilo gören kişi üst üste haber alacak ve belki de bu haberlerden biri yolculuğa çıkmasına sebep olacak demektir.

Rüyada Daktiloda Yazı Yazmak

Rüya sahibi genç bir erkek ise zor ama başarı kazanacağı bir işe girişeceği anlamına gelir. Rüya sahibi orta yaşlı ise kendi yaptığı bir hata yüzünden üzülecek demektir ama planını uygulamak için fırsat yakalayabilir. Rüyayı gören dul bir kadın ise yine varlıklı biri ile evlenmesine delalettir.

Rüyada daktilo görmek, arı gibi çalışkan biri olunacağı demektir. Aynı zamanda kişinin daha genç yaşta kişinin sahip olacağı başarılarla adını yükseklere yazdıracağı anlamına gelir.

Rüyada Antika Daktilo Görmek

Rüyasında eski daktilo gören kişi, kapanmış bir konunun ortaya çıkmasından dolayı zor durumda kalcak demektir fakat kısa süre içerisinde bir yakınının yardımı ile konu kapanır şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Yeni Daktilo Görmek

Rüya sahibinin çalışmalarının karşılığını alacağını ve mükafatlandırılacağını gösterir.

Rüyada Daktilonun Bozulması

Yeni bir işle alakalı yaşanan olaylar, rüya sahibini maddiyatla ilgili sıkıntılardan kurtaracak demektir.

Rüyada Daktilo Satmak

Rüya sahibinin parasal olarak olumlu gelişmeler yaşayacağına yorulur.

Rüyada Daktilo Satın Almak

Rüya sahibinin alacağı bir haber sonucunda önemli bir karar vermesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada Daktilo Tamir Ettiğini Görmek

Rüya sahibinin karşısına çıkacak yeni fırsatlar nedeni ile bir anlık kararsızlık yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Daktilo Hediye Ettiğini Görmek

Rüyada daktilo hediye.ettiğini görmek, kişinin zorlu süreçten geçeceğine delalet eder.