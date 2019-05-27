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  • 27.05.2019 16:19
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 16:19

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada bilardo ıstakası görmek ne anlama gelir? Rüyada ıstakanın yere düştüğünü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada bilardo oynadığını görmenin detayları...

Rüyada bilardo oynadığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada ıstaka görmek, rüya tabircileri tarafından hayra yorulur. Rüyasında okey veya bilardo ıstakası gören kişinin ticari başarılarının misliyle artacağı, elinin bollaşacağı, ailesinde eli açık insanların varlığı gibi müspet havadislerin olacağına delalet eder.

Bir kısım rüya yorumcuları tarafından rüyada ıstaka görmenin manası eş, dost ve akrabalarla sıkı ilişkilere, yetenekli insana, mevki, makam ve rütbe gibi derecelerin artacağına, özveriyle çalışmaya ve bunun sonucunda başarılı olmaya işaret eder.

Rüyada Okey Istakası Görmek
Rüya sahibinin rüyasında okey ıstakası görmesi, kişinin sorunlarının günden güne azalacağına işaret eder.

Rüyada ıstaka görmek, kişinin masumluğunu ispat edene kadar da rahata ve huzura kavuşamayacağı demektir. Rüya sahibinin çok rahat ve huzurlu bir aile ortamı yaşandığı anlamına gelir.

Rüyada Bilardo Istakası Görmek
Rüyada bilardo ıstakası görmek, kişinin dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine alacağı anlamına gelir.

Rüyada Okey Istakasının Kırıldığını Görmek
Kişinin rüyasında okey ıstakasının kırıldığını görmesi, rüya sahibinin ailesinden ve çevresinden tepki alacağı işler yapacağına yorulur.

Rüyada Bilardo Istakasının Kırıldığını Görmek
Rüyayı gören kişinin sorunlu bir hayat süreceğine alamet eder.

Rüyada Istakanın Yere Düştüğünü Görmek
Rüyada ıstakanın yere düştüğünü görmek, kişinin hayallerinden vazgeçmesi gerekeceğine delalet eder.

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