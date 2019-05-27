Rüyada damacana görmek ne anlama gelir?

Rüyada damacana görmek, rüya sahibinin yapacağı işlerden dolayı, kazanacağı yüklü miktar paraya yorulur. Bu para sayesinde hanesinde bolluk, bereket ve mutluluk getireceğine delalet etmektedir.

Rüyada damacana görmenin anlamı, bazı tabircilere göre hayırlı işlere işarettir. Rüya sahibinin hayırlı işler yapacağına, yapacağı işler sayesinde hayır duası alacağına delalet eder.

Rüyada Damacana Taşıdığını Görmek

Bir sıkıntıdan kurtulacağına, kazanılan bir parayı bir sıkıntıya çözüm olması için kullanacağına delalet eder.

Rüyada Cam Damacana Görmek

Aile bireylerinin birbirlerine destek vermek amaçlı kullanacakları paraya rivayet eder.

Rüyada Boş Damacana Görmek

Rüyada damacana görmek, kişinin elinde bulunan işlerin çok hayırlı ve çok güzel bir hal alacağı demektir. Rüya sahibinin bin bir türlü zahmet çektiği bir işte başına gelen kötü olayların kısa süre içinde düzeleceği anlamına gelir.

Rüyada Su Dolu Damacana Görmek

Kişinin iş hayatında uğradığı zararların telafi olacağına alamet eder.

Rüyada Bir Damacana Su Görmek

Rüya sahibinin emeklerinin karşılığında layık olduğu rızkı ve geliri elde edeceği anlamına gelir.

Rüyada Damacanaya Su Doldurduğunu Görmek

Rüyada damacanaya su doldurduğunu görmek, kişinin sıkıntılarından kurtulacağına, düştüğü zor durumların üstesinden kolayca geleceğine delalet eder.

Rüyada Damacanadan Su Boşalttığını Görmek

Rüyada damacanadan su boşaltmak, rüya sahibinin iş hayatında yaşanan büyük bir sıkıntının aile bireylerinin desteğiyle son bulacağına yorulur.

Rüyada Damacana Su Aldığını Görmek

Rüyada damacanayla su almak, bir başkasından ilim irfan öğrenileceğine ve hikmet sahibi olunacağına delalettir.

Rüyada Damacanadan Su İçtiğini Görmek

Rüyada damacanadan su içmek, kişinin fazla stresli bir hayat yaşamak sebebiyle bir takım sağlık problemlerinin yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Damacanadan Su Döküldüğünü Görmek

Rüyayı gören kişinin hayatında hiçbir zorluk çekmeyeceğine rivayet eder.