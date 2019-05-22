Rüyada sepet görmek ne anlama gelir?

Rüyada sepet görmek, varlığı küçük ancak verdiği mutlulukların büyük olduğu dünya malına yorulur. Rüya sahibinin düşündüğü zaman, kendisinin olduğunu hissettikçe huzura kapıldığı, içini ısıtan, gülümsemesini sağlayan birtakım güzelliklerin, eşyaların varlığına işaret eder. Geçmişte anısının olduğu, hep özlemini çektiği, hayallerinde kurduğu bir dünya malına sahip olmaya delalet eder.

Rüyada Sepet İçinde Yumurta Görmek

Rüyada sepet içinde yumurta görmek, çok güzeldir ve kısmetin bolluğu anlamına gelir. Maddi anlamda sahip olunacak şeylere delalet eder. Rüya sahibi kolaylıklar içinde elde ettiği kazanca, kazancının bolluğuna, şansa alamet eder.

Rüyada Sepet İçinde Elma Görmek

Rüyada sepet içinde elma görmek, yumurta gibi iyi yorumlanmaz. Rüyada sepet içinde elma görmenin manası; sıkıntı ve zahmettir. Rüya sahibinin dert edeceği şeylerin ağlayıp, sızlanacağı kadar büyük olmadığını, kısa bir zamanda bu dertlerinden kurtularak huzura ereceğine tabir edilir.

Rüyada Sepet Dolusu Elma Görmek

Rüyada sepet dolusu elma görmek, dünya malının bolluğuna işaret eder. Rüya sahibinin yaptığı yatırımlar sonrasında büyük kazançlar elde edeceğine, varlığını katlayacağına yorulur.

Rüyada Sepet İçinde Meyve Görmek

Rüya sahibinin dünya nimetlerinden istediği kadar yararlandığına, istediği yönde bir hayat yaşayacağına bundan dolayı şükretmeyi bileceğine rivayet edilir.

Rüyada Sepet Almak

Rüyada sepet almak, rüyayı gören kişinin hiç beklemediği anda eline geçecek maddi kazançtan dolayı rahat edeceğine, yüzünün güleceğine, huzura kavuşacağına delalet eder.

Rüyada sepet görmek, kişinin bol miktarda mal varlığının olduğu demektir. Bazı yorumculara göre ise rüyada sepet görmek, rüya sahibinin rahata ereceği, bütün dert ve sıkıntılarından kurtulacağı anlamlarına gelmektedir.

Rüyada Çamaşır Sepeti Görmek

Rüya sahibinin misafirliğe gideceğine ya da kendi evinde misafir ağırlayacağına yorulur.

Rüyada Çiçek Sepeti Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çiçek sepeti görmesi, kişinin mutlu bir şekilde hayatını süreceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Örgü Sepet Görmek

Rüyada örgü sepet görmek, işlerini düzeltmek için çeşitli yollar deneyeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Sepette Yumurta Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sepette yumurta görmesi, kişinin önüne çıkan sorunları kolay bir şekilde aşacağına rivayettir.

Rüyada Sepette Bebek Görmek

Kişinin rüyasında sepette bebek görmesi, rüya sahibinin kısmeti açık olacağına, hiçbir zaman sorunla karşılaşmayacağına rivayet eder.

Rüyada Sepet Taşıdığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sepet taşıdığını görmesi, kişinin kurtulmak istediği ve bunun için çabaladığı anlamına gelmektedir.