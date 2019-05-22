Rüyada kümes görmek ne anlama gelir?

Rüyada kümes görmek, rüya sahibinin huzura ve mutluluğa ereceğine yorulmaktadır. Kişinin hayallerini süsleyen bir hayat yaşamasına, zenginliğe ve rahatlığa rivayet eder. Genel olarak bu rüya, kişinin bir ömür lüks içerisinde yaşamasına delalet eder.

Rüyada Kümes Yapmak

Rüyada kümes yapmak, aile kurmaya yorulmaktadır. Rüya sahibinin yaşayacağı aile saadetine ve huzura işaret etmektedir.

Rüyada Kümesten Yumurta Toplamak

Rüyada kümesten yumurta toplamak, zenginlik, makam, ün ve itibar anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda, helal kazanç olarak da yorumlanmaktadır.

Rüyada Kümes Hayvanı Görmek

Rüyada kümes hayvanı görmek, kişinin, çok zorluk, yokluk ve sıkıntı çekse bile çalışkanlığı sayesinde istediği kariyere ulaşacağına delalet eder.

Rüyada Kümes Temizlemek

Rüyada kümes temizlediğini görmek, kişinin, günahları için tövbe etmesine alamet eder.

Rüyada Kümes Dolusu Tavuk Görmek

Rüyada kümes dolusu tavuk görmek, rüya sahibinin arkadaşlarıyla, dostlarıyla ya da akrabalarıyla bir araya gelip kafa dağıtmasına ve stres atmaya işarettir.

Rüyada Kümeste Yumurta Görmek

Rüyasında kümeste yumurta gören kişinin, yaşadığı fakir hayattan kurtulmak için, haram para yiyeceğine, kötü yola düşeceğine, kişiye kötü alışkanlıklar edindirecek arkadaşlar edineceğine yorulur.