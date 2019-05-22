Rüyada sandık görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibinin rüyasında sandık görmesi, hane içi kazanca, evlatlara, anne baba, rızkına ve evlilik hayatı ile yorumlanır. Rüyada görülen sandık kişiye kısmet ve şans getireceğine yorulur. Ancak sandığın boş olması iyi bir şekilde yorumlanmaz. Hastalık, sıkıntı ve derde delalet eder. Rüyada evin içinde sandık görülmesi ancak bu sandığın içinde bir şeyin olmaması ev halkını üzen bir olayların olacağına işarettir. Bu durumda hane halkı sıkıntıya düşecek, musibetlerin ardı arkası kesilmeyecektir. Sandığın içinde pek çok eşyanın olduğunu görmek rüyayı gören kişinin kısmetinin ve şansının bol olacağına işaret eder. Dolu bir sandığın görülmesi bolluk içimde geçen bir dönemin geleceğine işaret eder.

Rüyada Sandık Taşıdığını Görmesi

Rüya sahibinin rüyasında ağır bir sandık taşıması mutluluğu bulmaya, paraya ve mala işaret ederken rüyada taşınan hafif sandık ise rüya sahibinin zorlukların altında kalacağına, sıkıntı çekeceğine işaret eder.

Rüyada Sandık Açtığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında açılan sandığı görmesi hayırlara ve mutluluğa işaret eder. Rüya sahibinin kısa bir zaman içinde mutlu olacağı bir kişi ile karşılaşacağına tabir edilir. Bu aşık olacağı bir kişidir. Rüya sahibine aşkı, huzuru, mutluluğu yaşatacak bu kişi rüya sahibi ile kısa bir süre içinde dünya evine gireceğine yorulur.

Rüyada Çeyiz Sandığı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çeyiz sandığı görmesi hayırlı bir vazife için kişinin bir yolculuğa çıkacağı ile tabir edilir. Rüya sahibinin gözyaşları içinde hayırlı bir yolculuğa uğurlanacağına yorulur. Rüyada çeyiz sandığı aynı zamanda rüya sahibinin ya da çevresinde çok sevdiği birinin yakın zamanda evleneceği anlamına gelir.

Rüyada Sandık Taşıdığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sandık taşıdığını görmesi kişi rüyasında dolu bir sandığı taşıdığını veya bu taşıdığı dolu sandığı başkasına verdiğini gören kişi bazı gizli olayları ortaya çıkaracak demektir. Kişi rüyasında taşıdığı sandığın kırık olduğunu görüyorsa bu o kişiye yakında güzel haberlerin geleceğini göstermektedir.

Rüyada İçi Dolu Sandık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında içi dolu sandık görmesi bolluk ve zenginlik demektir.

Rüyada Kırık Sandık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kırık sandık görmesi eşini kaybedeceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Demir Sandık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında demir sandık görmesi, yüksek makamlara ve yükselmeye işaret eder.

Rüyada Tahta Sandık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında tahta sandık görmesi yakın zamandaki bir evliliğe yorulmaktadır.

Rüyada Boş Sandık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında boş sandık görmek hayırlara yorulmaz. Kişinin maddi sıkıntılar içinde olmasına, bundan dolayı iflas edeceğine, parasını kaybedeceğine ve kendisini bekleyen sıkıntılı günlere işarettir. Rüyada görülen boş sandık sıkıntı, üzüntü anlamına gelir. Bazen de geçirilecek bir hastalığa yorulur.