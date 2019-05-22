Rüyada dürbün görmek ne anlama gelir?

Rüyada dürbün görmek, uzaklardan gelecek bir habere işarettir. Rüya sahibinin yakınlarından uzak bir şehirden gelecek sevinçli habere yorulur. Bazı tabircilere göre ise rüyada dürbün görmek, bir çevrede yeni arkadaşlar edineceğine delalet etmektedir.

Rüyada dürbün görmenin anlamı, rüya sahibinin ilgi alanlarını ifade etmektedir. Rüyada dürbün gören kişinin, sanata yöneleceğine ve yöneldiği sanat dalında başarılı olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Dürbünle Bir Yere Baktığını Görmek

İş hayatında büyük kazançlar elde edeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Dürbünle İzlendiğini Görmek

Rüya sahibinin karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına rivayet eder.

Rüyada Elinde Dürbün Görmek

Birikim ve kazancını dikkat çeken alanlarda kullanıp yatırım yapacağını işaret etmektedir.

Rüyada Boynunda Dürbün Görmek

Uğraşlarını bırakıp gereksiz işlerle uğraşacağına rivayet eder.

Rüyada Dürbün Aldığını Görmek

Bir kişinin yalanlarına inanıp, bir yakının kalbini kıracağını ifade etmektedir.

Rüyada dürbün görmek, kişinin bir haber gelecek demektir. Bazı tabircilere göre ise rüyada dürbün görmek, kişinin çevresindeki arkadaşlarıyla vakit geçirmek zorunda kalacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Dürbünle Bakan Birilerini Görmek

Rüyada dürbünle bakan birilerini görmek, kişinin yapılan işlerden karlı kazanç sağlayacağına delalet eder.

Rüyada Elinde Dürbün Olduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında elinde dürbün olduğunu görmesi, kişinin işlerinde batacağına işarettir.

Rüyada Boynunda Dürbün Olduğunu Görmek

Kişinin rüyasında boynunda dürbün olduğunu görmesi, elindeki işleri bırakıp başka bir işe başlayacağına anlamına gelmektedir.

Rüyada Dürbünle Denize Baktığını Görmek

Rüyada dürbünle denize baktığını görmek, kişinin düzenini değiştireceğine rivayettir.

Rüyada Dürbünün Kırıldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında dürbünün kırıldığını görmesi, kişinin mal varlığında gözler olduğuna işaret eder.

Rüyada Kapı Dürbününden Baktığını Görmek

Rüyada kapı dürbününden baktığını görmek, kişinin çevresindeki insanlardan sürekli yalan duyacağı anlamına gelmektedir.