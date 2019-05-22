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  • Rüya Tabirleri
  • 22.05.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 14:33

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada dürbünle bir yere baktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada boynunda dürbün olduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada dürbün görmenin detayları...

Rüyada dürbün görmek ne anlama gelir?

, uzaklardan gelecek bir habere işarettir. Rüya sahibinin yakınlarından uzak bir şehirden gelecek sevinçli habere yorulur. Bazı tabircilere göre ise rüyada dürbün görmek, bir çevrede yeni arkadaşlar edineceğine delalet etmektedir.

Rüyada dürbün görmenin anlamı, rüya sahibinin ilgi alanlarını ifade etmektedir. Rüyada dürbün gören kişinin, sanata yöneleceğine ve yöneldiği sanat dalında başarılı olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Dürbünle Bir Yere Baktığını Görmek
İş hayatında büyük kazançlar elde edeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Dürbünle İzlendiğini Görmek
Rüya sahibinin karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına rivayet eder.

Rüyada Elinde Dürbün Görmek
Birikim ve kazancını dikkat çeken alanlarda kullanıp yatırım yapacağını işaret etmektedir.

Rüyada Boynunda Dürbün Görmek
Uğraşlarını bırakıp gereksiz işlerle uğraşacağına rivayet eder.

Rüyada Dürbün Aldığını Görmek
Bir kişinin yalanlarına inanıp, bir yakının kalbini kıracağını ifade etmektedir.

Rüyada dürbün görmek, kişinin bir haber gelecek demektir. Bazı tabircilere göre ise rüyada dürbün görmek, kişinin çevresindeki arkadaşlarıyla vakit geçirmek zorunda kalacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Dürbünle Bakan Birilerini Görmek
Rüyada dürbünle bakan birilerini görmek, kişinin yapılan işlerden karlı kazanç sağlayacağına delalet eder.

Rüyada Elinde Dürbün Olduğunu Görmek
Rüya sahibinin rüyasında elinde dürbün olduğunu görmesi, kişinin işlerinde batacağına işarettir.

Rüyada Boynunda Dürbün Olduğunu Görmek
Kişinin rüyasında boynunda dürbün olduğunu görmesi, elindeki işleri bırakıp başka bir işe başlayacağına anlamına gelmektedir.

Rüyada Dürbünle Denize Baktığını Görmek
Rüyada dürbünle denize baktığını görmek, kişinin düzenini değiştireceğine rivayettir.

Rüyada Dürbünün Kırıldığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında dürbünün kırıldığını görmesi, kişinin mal varlığında gözler olduğuna işaret eder.

Rüyada Kapı Dürbününden Baktığını Görmek
Rüyada kapı dürbününden baktığını görmek, kişinin çevresindeki insanlardan sürekli yalan duyacağı anlamına gelmektedir.

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