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  • 22.05.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 15:38

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada köstebek yuvası görmek ne anlama gelir? Rüyada köstebek öldürdüğünü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada köstebek görmenin detayları...

Rüyada köstebek görmek ne anlama gelir?

, genellikle rüya sahibinin çevresindeki iyi niyetli kimselere yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi hakkında her zaman iyi düşüncelere sahip olan, o ağladığında ağlayan, güldüğünde gülen gerçek dostların varlığına delalet eder.

Genel olarak rüya sözlüğü yazarları tarafından benzer şekilde yorumlanan bu rüya, kişiye her zaman destek olacak insanların varlığına delalet eder.

Rüyada Köstebek Öldürmek
Köstebek öldürmenin rüya tabiri, rüya sahibinin hayatıyla ilgili alacağı yeni kararlara ve hayırlı adımlara delalet eder.

Rüyada Köstebek Görmek

Rüyada köstebek görmek, kişinin iyi ve bereketli, bol kazançlı bir şekilde giden hayatının değişeceği demektir. Rüya sahibinin daha önce hiç yapmadığı şeyleri yapacağına, malını ve mülkünü satmak zorunda kalacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Köstebek Yuvası Görmek
Rüyada köstebek yuvası görmek, rüyayı gören kişinin, kendisi için hayırlı ve kazançlı olacağı, ikna olduğu bir iş için güvendiği kişilerle ortaklık yapacağı anlamına gelir.

Rüyada Köstebek Yakalamak
Rüyasında köstebek yakaladığını görmek, kişinin sıkıntılarından kurtulmasına, ferahlığa, huzura, mutluluğa ermesine delalettir.

Rüyada Köstebek Yavrusu Görmek
Rüyada köstebek yavrusu görmek, rüya sahibinin öfkeleneceği sözler duymasına ya da kötü haberler almasına alamet eder.

Rüyada Köstebek Eti Yemek
Rüyada köstebek eti yemek, rüya sahibi için bereketli geçecek bir dönemin geldiğine işaret eder.

Rüyada Köstebek Deliği Görmek
Rüyasında köstebek deliği gören kişinin, dinine çok önem verdiğine, hayatını dinine göre şekillendirdiğine, namazlarını kaçırmamaya özen gösterdiğine, hayırlı evlat sahibi olacağına delalet eder.

Rüyada Köstebek Olmak
Rüyasında köstebek olduğunu gören kişinin, dostlarına ve çevresindeki kişilere ara sıra yalan söylediği, bunu yaparken ki amacı onları güldürmek olduğu, kişinin etrafında neşe saçtığı rivayet edilir.

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