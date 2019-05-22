Rüyada örtü görmek ne anlama gelir?

Rüyada örtü görmek, rüya sahibinin içine kapanık biri olduğuna işaret etmektedir. Benzer bir yorumda ise rüyada örtü görmek rüya sahibinin içine kapanık biri olduğuna yorulur. Diğer bir yorumda ise rüyada örtü görmek, ağzı sıkı, laf taşımayan kişilere delalet eder.

Rüyada örtü görmek, gizli işler çeviren kişilere işaret etmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada örtü görmek, evli bir kadın için kocası, evli bir erkek için ise karısına işaret etmektedir. Rüyada örtü sermek, rüya sahibinin üzerine çok düşündüğü bir konunun varlığına işret etmektedir. Farklı bir yoruma göre ise rüya sahibinin kimsenin öğrenmesini istemediği bir sırrının olması anlamına gelmektedir.

Rüyada Koltuk Örtüsü Görmek

Rüyada görülen koltuk örtüsü, samimi duyguları olan kişilere işaret etmektedir. Başka bir rüya tabirinde ise rüyada görülen koltuk örtüsü, rüya sahibinin ailevi sıkıntılarının varlığına işaret etmektedir.

Rüyada örtü görmek, kişinin ailesiyle yaşadığı olayları dışarıda duymayı sevmediğine, duyduğu zaman sinirlendiği demektir. Rüya sahibinin güzel bir evlilik yapacağı, eşiyle birlikte ailesinden uzak bir yere taşınacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Sehpa Örtüsü Görmek

Rüyada sehpa örtüsü görmek, rüya sahibinin sevdiği insanlara gösterdiği özeni göstermektedir.

Rüyada Masa Örtüsü Görmek

Rüyasında masa örtüsü gören kişinin, hayatında emek verip uğraştığı işlerin bir sorunla karşılaşacağına, sevip de sevdiğine kavuşamayacağına delalet eder.

Rüyada Tabutun Üstünde Yeşil Örtü Görmek

Rüyasında tabutun üstünde yeşil örtü gören kişinin, hiç beklemediği bir anda büyük miktar para kazanacağı demektir. Bu paranın miras yoluyla olacağı rivayet edilir.

Rüyada Beyaz Örtü Görmek

Rüyada beyaz örtü görmek, rüya sahibinin temiz bir geleceği olacağına, kötülüklerden uzak helal lokma yiyeceğine, harama el uzatmayacağına işaret etmektedir.

Rüyada Dantel Örtü Görmek

Rüyada dantel örtü görmek, kişinin güzel dostluklar edineceğine, dostlarıyla birlikte kardeş gibi olacaklarına, aralarından birisinin derdi olduğunda omuz omuza verip sorunlarını çözeceklerine delalet eder.

Rüyada Siyah Örtü Görmek

Rüyasında siyah örtü görmek, asil soylu birisi olduğuna, nasıl giyindiğine önem veren, eğitimli, terbiyeli kimsedir.

Rüyada Mavi Örtü Görmek

Rüyasında mavi örtü gören kişi, ailesi içerisinde yaşanan tartışmaları rüya sahibinin tatlı dilli konuşmasıyla çözeceğine, mutlu mesut yaşayacakları anlamına gelmektedir.