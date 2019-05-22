Rüyada çatı görmek ne anlama gelir?

Rüyada çatı görmek, geçmişine saygı duyan ve asla unutmayan bir yapıya sahip olacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin aile bağlarının kuvvetli olacağına, deyim yerindeyse sırtının yere gelmeyeceğine delalet etmektedir.

Kimi rüya sözlüğü yazarı, rüyada çatı görme konusunu kişinin içinde fırtınalar kopmasına rağmen dışarıya yansıtmaması ve her zaman güler yüzlü davranması şeklinde açıklar. Çatı görmenin rüya tabiri, kişinin aile içerisinde yaşadığı sorunları yine aile içerisinde halletmesidir. Rüyada çatı görmenin yorumu, rüya sahibinin yaşayacağı bir olayı fazla büyütmeden, krize dönüştürmeden sonlandıracağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Çatı Katı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çatı katı görmesi, kişinin sıkıntılı bir döneme gireceğine, ruh halinin bozulacağına, zor bir döneme gireceğine, olumsuz olaylar yaşayacağına delalet eder.



Rüyada Çatı Yapıldığını Görmek

Rüya sahibinin hayatının kolaylaşacağına, rahat bir hayata kavuşacağına, mal varlığının git gide artacağına, maddi gelirinin çoğalacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Kiremit Çatı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kiremit çatı görmesi kişinin huzur dolu bir aile yaşantısına sahip olacağına, sevgi ve saygı çevçevesinde geçecek olan arkadaş ilişkisine rivayet eder.

Rüyada Çatı Tamiratı Görmek

Rüyasında çatı tamiratı yapıldığını gören kişinin uzun bir aradan sonra huzurun yerine geleceğine, belirli bir aile düzenine sahip olacağına yorulur.

Rüyada Çatı Yanması

Rüya sahibinin işlerinin ters gideceğine delalet eder.

Rüyada Çatı Yıkılması

Rüya sahibinin başına gelecek bir olaydan dolayı acı çekeceği anlamına gelir.

Rüyada Çatı Akması

Rüya sahibinin büyük üzüntüler yaşayacağı olaylara alamet eder.

Rüyada Çatıya Çıkmak

Rüya sahibinin yaşayacağı hayırlı olaylara işaret eder. Bu hayırlı olaylar sayesinde kişinin hayatında mutluluk bir güneş gibi doğacak.