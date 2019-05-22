Rüyada ip atladığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada ip atlamak, engelleri aşmaya yorulur. Kişinin geçireceği bir kazadan şans eseri yara almadan kurtulacağına delalet eder. Rüyada ip atladığını görmenin anlamı, pek çok kısmete de yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında yaşadığı yükselişin, insanlar tarafından kıskanıldığı ve nazar değdiğine delalet eder.

Rüyada İp Aldığını Görmek

Rüyada ince dantel ip aldığını görmek, gönül işlerinde hareketlilik yaşanacağına delalet eder. Kişinin yün ya da kalın bir ip aldığını görmesi ise ticarette başarı sağlayacağına yorulmaktadır.

Rüyada İp Yumağı Görmek

Rüyada ip yumağı görmek, rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğini göstermektedir. Karışık ip yumağı görmek ise kişinin işlerinin zorlaşacağına, aile ve özel hayata dair duyulan sözlerden üzüntü duyulacağına işaret etmektedir.

Rüyada İp Bağladığını Görmek

Rüyada ip bağlamak, hayra yorulmaktadır. Rüyada ip bağladığını ya da ipe düğüm attığını görmek, sorunların çözüm bulacağına işaret eder.

Rüyada İp Sardığını Görmek

Rüyada ip sarmak, devlet tarafından alınmış bir cezaya ve bunun ödenmesi gerektiğine delalet eder.

Rüyada İp Kestiğini Görmek

Rüyada ip kestiğini görmek, kişinin zor bir işi başarması için çabalaması gerektiği anlamına gelmektedir.

Rüyada İp Salladığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ip salladığını görmesi, kişinin çevresinde tanınacağına işarettir.

Rüyada Pembe İp Salladığını Görmek

Kişinin rüyasında pembe ip salladığını görmesi, rüya sahibinin hayırlı kişilerle karşılaşacağına rivayet eder.

Rüyada Siyah İp Salladığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında siyah ip salladığını görmesi, kişinin yaptığı bir işi eline ayağına bulaştıracağına delalet eder.

Rüyada İp Atlarken İpin Koptuğunu Görmek

Kişinin hayırsız işler peşinde olduğuna ve başını derde sokacağına alamettir.

Rüyada İp Atlamaya Çalıştığını Görmek

Rüyada ip atlamaya çalıştığını görmek, kişinin aşmaya çalıştığı sorunlarının olduğuna işaret eder.

Rüyada İp Atlayan Birini Görmek

Kişinin rüyasında ip atlayan birini görmesi, rüya sahibine nazar değeceğine yorulur.