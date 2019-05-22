Rüyada kumbara görmek ne anlama gelir?

Rüyada kumbara görmek, rüya sahibinin iş hayatında yapacağı hatalara işaret etmektedir. Kişinin acemiliğinden ve şanssızlığından kaynaklanan bu sorunlar nedeniyle, çok büyük para ve mal kaybı yaşayacağına yorumlanır. Bu rüya ayrıca, aile içerisinde meydana gelecek olan kavgaların da habercisidir.

Rüyada kumbara görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı kişinin sırlarına ve içinde barındırdığı sıkıntılara yormaktadır.

Rüyada Açık Kumbara Görmek

Rüyada açık kumbara görmek, kişinin dışa vurulan sırlarına ve sakladığı şeylere işaret etmektedir.

Rüyada kumbara görmek, rüya sahibinin büyük miktarda para kaybına uğrayacağı, şanssız ve kötü günler geçireceği demektir. Eski hayatına dönmek için hırs yapıp çok çalışacağına ve sonunda eski düzenine kavuşacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kumbaraya Para Atmak

Rüyada kumbaraya para atmak, kumbarada para biriktirmekle aynı anlamları taşımaktadır. Rüya sahibinin hayat karşısında büyümesine delalet eder.

Rüyada Kumbara Hediye Almak

Rüyada kumbara hediye almak, rüyayı gören kişinin, çok sevdiği bir kişiden güzel bir hediye almasına delalet eder.

Rüyada Kumbara Almak

Rüyada kumbara almak, rüya sahibinin, çevresindekiler aracılığıyla tanışacağı insanlarla iş yapmasına yorumlanır.

Rüyada Kumbaradan Para Almak

Rüyada kumbaradan para almak, iki arkadaş arasında bir kadın sebebiyle ortaya çıkacak kırgınlığa alamet eder.

Rüyada Kumbarayı Açmak

Rüyada kumbarayı açmak, rüya sahibinin yapacağı bir işte yakın biri tarafından yanlış anlaşılacağına ancak bu yanlışlığın kısa bir süre sonra kendiğinden düzeleceğine işarettir.

Rüyada Kumbarada Bozuk Para Görmek

Rüyada kumbarada bozuk para görmek, yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşa destek vermeye delalet eder.

Rüyada Kumbara Kırmak

Rüyada kumbara kırdığını gören kişinin, parasal sorunlar yaşadığına, rüya sahibinin kendisine çok kar getirecek bir işe gireceği ve maddi sıkıntısının biteceğine işaret eder.

Rüyada Kumbara Kaybetmek

Rüyada kumbara kaybetmek, rüya sahibinin çok para kazanacağı fakat bu parasını bilinçsiz bir şekilde harcayacağı, kısa süre içerisinde maddi sıkıntılarının başlayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Boş Kumbara Görmek

Rüyada boş kumbara görmek, rüya sahibinin yaptığı çalışmaların sonuç vermeyeceği ve kötü hissedeceği, kendisine iyi gelecek bir aşk hayatı yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Kumbaranın Dolduğunu Görmek

Rüyasında kumbaranın dolduğunu gören kişinin, bolluk ve bereket içerisinde yaşayacağına, etrafındaki insanların rüya sahibinin hayatını yaşamak isteyeceklerine delalet eder.