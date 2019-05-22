Rüyada ciğer görmek ne anlama gelir?

Rüyada ciğer görmek, herhangi bir üzüntü ve sıkıntıyla karşılaşmayacağına, belalardan her zaman uzak duracağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin arkadaşlarını seçerken çok dikkat edeceğine delalet etmektedir.

Kişinin monoton bir hayat yaşayacağı şeklinde açıklar. Rüyayı gören kişinin her zaman evinden işine, işinden evine bir hayat süreceğine ve herhangi bir aksiyona girmeyeceğine alamet eder. Diğer yandan bunun rüya tabiri ise kişinin sadık ve yiğit biri olduğudur. Rüyada ciğer görmenin yorumu, rüya sahibinin her zaman haline şükredeceği, evine ve ailesine sadık biri olacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Ciğer Aldığını Görmek

Rüyayı gören kişinin bir anda mutlu bir hayata kavuşacağına işaret eder.

Rüyada Ciğer Pişirdiğini Görmek

Rüya sahibinin büyük bir kısmetine ulaşacağına alamettir.

rüyada ciğer görmek

Rüyada ciğer görmek kişinin, sıkıcı ve sıradan bir hayat geçireceği demektir. Rüya sahibinin ailesine düşkün ev kuşu biri olacağına, sosyal etkinliklere katılmayacağına, hayatına yeni birinin gireceğine, hayatında adeta yeni bir sayfa açacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Ciğer Kesmek

Rüya sahibi herkesin gösteremeyeceği bir cesaret örneği göstereceğine yorumlanır.

Rüyada Ciğer Yediğini Görmek

Rüyayı gören kişinin kavuşacağı bir mala ya da eşyaya işaret eder.

Rüyada Ciğer Kızartması Yediğini Görmek

Rüyada ciğer kızartması yemek, bolluk ve berekete delalet etmektedir.

Rüyada Çiğ Ciğer Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çiğ ciğer görmesi kişinin çok emek verdiği uğraştığı bir işin karşılığını yakın zamanda alacağına, hayatının kolaylaşacağına, adeta üzerinden bir yük kalkacağına delalet etmektedir.

Rüyada Pişmiş Ciğer Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında pişmiş ciğer gören kişinin, çevresinde bulunan insanların ona yardım edeceğine, işlerinin yoluna gireceğine, saygı değer bir makama sahip olacağına rivayet eder.

Rüyada Ciğer Kebabı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ciğer kebabı görmesi kişinin borçlarının çoğalacağına, sıkıntılı ve stresli bir süreç içerisine gireceğine, bu durumdan ailesinin yardımı ile çıkacağına, artık rahat bir hayat süreceğine rivayet etmektedir.

Rüyada Ciğer Doğradığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ciğer doğradığını görmesi bu kişinin hayatının kolaylaşacağını ve çocuk sahibi olacağını göstermektedir. Kişi rüyasında inek veya koyun ciğerini doğradığını görüyorsa bu o kişinin mal ve nimet kazanacağını göstermektedir.

Rüyada İnsan Ciğeri Yemek

Rüyada insan ciğeri yemek, kolay yoldan para ya da mal sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada Karaciğer Görmek

Rüyada karaciğer görmek, rüya tabircileri tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bazı yorumculara göre bu rüya, ahlaklı, asil, sözünde duran bir insana işaret etmektedir. İnsanların kusurlarını ve eksiklerini yüzlerine vurmayan, iyi kalpli, tatlı dilli ve geniş gönüllü bir kişinin varlığına yorulmaktadır.

Rüyada Karaciğer Yediğini Görmek

Rüyada karaciğer yediğini görmek, kişinin üzerindeki uğursuzluğun kalkacağına, şansının ve kısmetinin açılacağına delalet etmektedir. Ayrıca rüya sahibinin aile sahibi olup, mutlu bir yuva kuracağına da yorulmaktadır.

Rüyada Karaciğer Kanseri Olmak

Rüya sahibinin, kötü ve belalı işlere girecek olmasına delalet eder. Bazı tabirlere göre ise kişinin eksik ve hatalı işler yapıp zor duruma düşeceğine yorulmaktadır.