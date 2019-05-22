Rüyada kule görmek ne anlama gelir?

Rüyada kule görmek, rüya sahibinin kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Rüyayı gören kişinin, kibirli, kendini beğenmiş ve burnu havada bir insan olduğuna yorulmaktadır. Rüya sahibinin bu davranışlarını acilen bırakması gerekeceğine delalet etmektedir.

Genel olarak rüya sözlüğü yazarları tarafından rüya sahibinin kötü huylarına yorulan bu rüya, aynı zamanda kişinin bu huyları yüzünden insanlar tarafından sevilmeyen biri olduğunu anlamına da gelmektedir.

Rüyada Kuleye Çıktığını Görmek

Rüyada kuleye çıktığını görmek, iş hayatında kazanılan başarılara ve güzel gelişmelere yorumlanmaktadır.

Rüyada Beyaz Kule Görmek

Rüya sahibinin rüyasında beyaz kule görmesi kişinin günahlarından arınacağına, sıkıntılarının sona ereceğine, rahata kavuşacağına delalet etmektedir.

Rüyada Denizin Ortasında Kule Görmek

Rüya sahibinin rüyasında denizin ortasında kule görmesi kişinin yalnız ve kimsesiz hissedeceğine, bencil davranışları yüzünden çevresindeki insanları kendinden uzaklaştıracağına rivayet eder.

Rüyada Kuleye Tırmandığını Görmek

Rüyada kuleye tırmandığını görmek, rüya sahibinin, kariyer hayatında dikkatli ve özenli davrandığına işaret eder.

Rüyada Kuleden Düştüğünü Görmek

Rüyada kuleden düştüğünü görmek, kişinin çok uzun zamandır iyi giden iş hayatında kötü günler geçireceğine yorumlanır.

Rüyada Kulenin Yıkıldığını Görmek

Rüyada kulenin yıkıldığını görmek, aile ya da sosyal hayat içerisinde değer verilen bir kişinin kaybedilmesine alamettir.

Rüyada Kuleyi Onarmak

Rüyada kuleyi onardığını gören kişinin, iş ya da aile hayatındaki sorunlar ile tek başına mücadele verdiğine işaret etmektedir.

Rüyada Kule Yaptırmak

Rüyada kule yaptırmak, yapılacak yeni işler ve projeler sonucunda, büyük miktarda para kazanmaya delalettir.

Rüyada Kulede Bulunduğunu Görmek

Rüyada kulede bulunduğunu görmek, kişinin işinde yükselmesine ve çok iyi para kazanmasına yorulmaktadır.