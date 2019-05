Rüyada ok görmek ne anlama gelir?

Rüyada ok görmek, bazı rüya tabircilerine göre düşmana galip gelmeye yorulmuştur. Kimi rüya tabircisi ise rüyada ok görmeyi güce ve mala yormuştur. Rüyada ok görmek, iş hayatında başarılı olan kişiye işaret etmektedir. Rüyada ok görmek aynı zamanda adaletli, barıştan yana olan kişilere yorulur. Başka bir yorumda ise rüyada ok görmek, uzun bir yola çıkmaya işaret etmektedir. Evli bir kadının rüyasında ok görmesi, yolunda giden bir ilişkiye ve kocasına delalet etmektedir.

Rüyada Ok Atmak

Rüyada ok atmak, rüya sahibinin hayatında her şeyin yolunda gideceğine işaret etmektedir.

Rüyada ok görmek, başarılı olmaya ve hedefi tam on ikiden vurmak demektir. Rüya sahibinin başladığı işleri yarım bırakmadığına, sonuna kadar gitmek ve kazançlı çıkmak için bazen gerektiğinden de fazla ter akıttığı anlamına gelmektedir.

Rüyada Yay Görmek

Rüyada yay görmek rüya sahibine yakın bir kadını temsil etmektedir. Başka bir yorumda ise yay, rüya sahibinin gireceği yolu temsil etmektdir.

Rüyada Kırık Ok Görmek

Rüyada okun kırıldığını görmek, rüya sahibinin eski gücünün kaybettiğini sözünü kimsenin dinlemediğine işaret etmektedir.

Rüyada Okun İsabet Etmesi

Rüyada okun isabet etmesi, rüya sahibinin tüm isteklerini yerine gelmesine işaret etmektedir.

Rüyada Hedefe Ok Atmak

Rüyada okla bir yere hedef alıp isabet ettirdiğini görmek, büyük bir şans yakalayacağına rivayet eder. Kişinin bu şans sayesinde tüm üzüntülerden kurtulmak şeklinde tabir edilir.

Rüyada Okla Yaralandığını Görmek

Rüyada okla yaralanmak, rüya sahibinin düşmanının kendisi için yaptığı kötü planın ters tepeceğine yorulur. Rüya sahibini üzmeyi planlarken tam tersine yüzünü güldüreceğine delalet eder.

Rüyada Oktan Kaçtığını Görmek

Rüyada oktan kaçtığını görmek, kişinin bir derdi olduğuna delalet eder. Rüya sahibinin iyilik işleyerek hayırda bulunarak ecrini bağışlamanız gerektiğine işaret etmektedir.