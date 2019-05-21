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  • 21.05.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 12:15

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada aşk mektubu aldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgilisinden mektup aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada mektup görmenin detayları...

Rüyada mektup görmek ne anlama gelir?

, hayırlara ve iyi haberlere yorulur, sözler işiteceğinin habercisidir. Kimi rüya yorumcularına göre ise de rüyada görülen mektup izdivaca da yorulmaktadır. Rüya sahibinin duygusal hayatının ivme kazanacağı ve yeni aşk ilişkileri kuracağına delalet eder.

Rüyada Mektup Aldığını Görmek
Rüyada mektup almak hayırlara vesiledir. Rüya yorumcularına göre rüyasında mektup aldığını gören kimsenin hayallerinin gerçekleşeceği rivayet edilir. Alınan mektubun zarfı kapalıysa bu saklı bir havadise, açıksa bilinen bir konuya ve mühürlü ise de alınacak havadisin gerçekliğine yorumlanır.

Rüyasında mektup gören kimse hayatına girecek olan yeni aşkıyla daha heyecanlı bir yaşama yelken açacak demektir. Rüyasında sonuna kadar mektup yazıp mektubu bitirdiğini gören kimsenin başlayacağı her işi sonuna kadar sürdüreceği ve arzularının gerçekleşeceği rivayet olunur. Aynı şekilde rüyasında mektubu yazarken tamamlayamadığını görmek rüya sahibinin işlerinde ve hayatında birtakım sorunlarla yüzleşeceğine anlamına gelmektedir.

Rüyada Aşk Mektubu Aldığını Görmek
Güzel şansa ve kısmete delalet eder. Rüyasında aşk mektubu aldığını gören kişinin en mucizevi hayallerinin bile gerçekleşeceği rivayet edilir.

Rüyada Eski Sevgilisinden Mektup Aldığını Görmek
Rüya yorumcuları rüyasında eski sevgilisinden mektup aldığını görmek rüya sahibinin ummadığı anda eski sevgiliden havadis duyacağına ve onunla yüzleşeceğine alamettir.

Rüyada Mektup Okuduğunu Görmek
Rüyada okunulan mektubun anlattığına göre rüya tabiri de değişiklik gösterebilir. Rüyada okuduğunuzu gördüğünüz mektup iyi ve hayırlı konulardan bahsediyorsa bu hayatınızın olumlu yönde gideceğine, eğer kötü ve istenmeyen şeylerden haber veriyorsa endişe ve sıkıntılara delalet eder.

Rüyada Mektup Zarfı Görmek
Rüya sahibinin rüyasında mektup zarfı görmesi herkesin ağzına sakız olacağına ve bundan duyacağı rahatsızlığa ve huzursuzluğa delalet eder. Aynı zamanda bu rüya için, rüya sahibini sürekli atlatan, bilerek telefonlarına çıkmayan ve mesajlarına cevap vermeyen bir kişi olduğu yorumu yapılır

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