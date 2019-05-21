Rüyada okyanus görmek ne anlama gelir?

Rüyada okyanus görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahibinin hayırlı işlere adım atmasına yorulur. Kimi rüya tabirlerine göre rüyada okyanus görmek ise rüya sahibinin aile hayatında her şeyin yolunda gitmesine yorulmuştur. Rüyada okyanus görmek, rüya sahibinin sağlıklı bir ömür geçireceğine işaret etmektedir. Bir diğer yoruma göre ise rüyada okyanus görmek, maddi mal varlığının artması delalet etmektedir.

Rüyada Okyanusta Yüzmek

Rüyada okyanusta yüzdüğünü görmek, rüya sahibinin müjdeli bir haber alacağına işaret etmektedir.

Rüyada okyanus görmek, rüya sahibinin çok güzel bir aile hayatının olacağına demektir. Bazı tabircilere göre ise rüya sahibinin bol ve bereketli bir ömür sürmesine işaret etmektedir. Rüyada okyanusta yüzdüğünü görmek, hayırlı bir iş için deniz yolculuğuna çıkacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Okyanusta Boğulmak

Okyanusta boğulduğunu görmek, rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşmesine yorulmaktadır.

Rüyada Okyanusta Olmak

Rüyada okyanusta olmak, rüya sahibini üzecek bir habere işaret etmektedir. Diğer bir yoruma göre ise rüya sahibinin içinde tuttuğu sıkıntıya işaret etmektedir.

Rüyada Okyanusun Taştığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında okyanusun taştığını görmesi başarılı olacak demektir. Her işi rast gidecek ve en çok iş yapan kişi olacağına yorulur. azimle ve özveri ile çalışacağına delalet eder.

Rüyada Okyanusta Mahsur Kaldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında okyanusta mahsur kaldığını görmesi dostlarınızın sizi unutacağına,kimsenin size önem vermeyeceğine yorulur.

Rüyada Okyanus Suyu İçmek

Rüya sahibinin rüyasında okyanustan su içtiğini görmesi devlet ile ilgili bir sorununuzun kolayca çözüme ulaşacağına bir sınava katılmaya ve başarılı olmaya yorumlanmaktadır.

Rüyada Okyanusun İçinde Olmak

Rüyada okyanusun içinde olduğunu gören kişinin karşısına çok fazla sorun çıktığı,bu nedenle her zaman mutsuz olduğu,kafasında daima sorun olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada Dalgalı Okyanus görmek

Rüya sahibinin rüyasında dalgalı okyanus görmesi aile hayatında sorunların olduğuna,ailesiyle fazla ilgilenmediğine,onları umursamadığına rivayet eder.

Rüyada Okyanus Balığı Görmek

Rüyada okyanus balığı görmek hayıra yorulur.Kişinin kısmetinin açılacağı,mal ve mülk sahibi olacağınıza,kariyerinizde çok iyi yerlere geleceğinize delalet eder.