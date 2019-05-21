Rüyada cımbız görmek ne anlama gelir?

Rüyada cımbız görmenin anlamı, başarılı olmaktır. Rüyayı gören kişi kıvrak zekası sayesinde hayatının her alanında büyük başarılara imza atacağına yorulmaktadır. Başına gelecek olan kötü olaylardan kıvrık zekası sayesinde kurtulacağına delalet eder.

Rüyada cımbız görmek kişinin uyanıklığına işaret eder. Bu konuda çoğu rüya sözlüğü yazarı, kişinin zekasını çok iyi şekilde kullandığı şeklinde açıklar. Bu nedenle her zaman iyiye alamet eden bir rüya olarak görülmüştür. Cımbız görmekle ilgili en genel rüya tabiri, kişi her olaya mantık çerçevesinde yaklaşarak akılcı çözümler bulmasıdır. Rüyada cımbız görmenin yorumu, rüya sahibi kendisine kötülük yapan ve art niyet besleyen kişileri hayatından çıkaracağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Altın Cımbız Görmek

Rüya sahibinin rüyasında altın cımbız görmesi kişinin mal ve mülk sahibi olacağına, işlerinin yoluna gireceğine, rahat bir evlilik hayatı geçireceğine delalet eder.

Rüyada Kırık Cımbız Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kırık cımbız görmesi kişinin hayal kırıklığına uğrayacağına, sevdiği ve saygı duyduğu kişiler tarafından kazık yiyeceğine rivayet eder.

Rüyada Cımbız Kaybetmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında cımbız kaybettiğini görmesi kişinin düşüncesizce aldığı kararlar yüzünden para kaybı yaşayacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Cımbızla Tüy Aldığını Görmek

Rüyasında cımbızla tüy aldığını gören kişinin ufak tefek işlere çok zaman ayıracağına, bu nedenle az kazan ile yetineceğine, büyük projeleri korkusundan dolayı askıya alacağına yorumlanmaktadır.

rüyada cımbız görmek

Rüyada cımbız görmek, kişinin iş hayatında veya eğitim hayatında zekasını kullanacağı demektir. Rüya sahibinin zeki olmasının sayesinde bulunduğu ortamda çabucak ilgi çekeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Cımbızla Kaş Almak

Rüyayı gören kişinin yaptığı bir hatadan büyük ders çıkaracağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada Cımbızla Bıyık Almak

Rüya sahibinin uzun süredir görüşemediği bir kişi görüşeceğine alamet eder.

Rüyada Cımbızla Kıl Çekmek

Rüya sahibinin rüyasında cımbızla kıl çektiğini görmesi kişinin kendine öz eleştiri yaparak ön yargıları yüzleşecek demektir.

Rüyada Cımbız Almak

Şer görünen bir durumun hayra dönüşmesi anlamına gelir. Rüya sahibine ilk başta kötü olarak görünecek olayın sonradan çok hayırlı bir şeye dönüşeceğine işaret eder.