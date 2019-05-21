Rüyada kraker görmek ne anlama gelir?

Rüyada kraker görmek, rüya sahibinin kişiliği üzerinden yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi özellikle genç ise hovarda ve heyecan dolu bir kimse olarak yorulmaktadır. Bu rüyayı gören yetişkin kişiler için ise yeni maceralara atılmaya delalet etmektedir.

Rüyada Balık Kraker Görmek

Rüya sahibinin rüyasında balık krakeri görmesi kişinin rahat bir hayat süreceğine, bu rahatlığın diğer kişiler tarafından pek hoş karşılanmayacağına fakat bu durumun rüya sahibinin umurunda olmayacağına delalet eder.

Rüyada Susamlı Çubuk Kraker Görmek

Rüya sahibinin rüyasında susamlı çubuk kraker görmesi kişinin uzun bir eğitim hayatında geçireceğine, çok bunalacağına, sonradan rahata kavuşup huzur olu günler geçireceğine rivayet etmektedir.

rüyada kraker görmek

Rüyada kraker görmek, kişinin hanesinin bolluk ve bereket içerisinde olacağı demektir. Rüya sahibinin bol kazançlı işlere imza atacağına, bu durumun aynı zamanda ailesini de mutlu edeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Peynirli Çubuk Kraker Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında peynirli çubuk kraker görmesi uzun bir ömre, rahat ve geçim sıkıntısı olmadan yaşanılacak hayata yorumlanmaktadır.

Rüyada Acılı Çubuk Kareker Görmek

Rüya sahibi için zorlu bir dönem olarak nitelendirilir. Rüyayı gören kişinin sıkıntılarının çoğalacağına, ailesinden destek almak zorunda kalacağına delalet eder.

Rüyada Tuzlu Kraker Görmek

Rüyada tuzlu kraker görmek, kişinin ilerleyen günlerde bazı sıkıntılar yaşayacağına ve bu nedenle eski neşesini kaybedeceğine yormaktadır.

Rüyada Tatlı Kraker Yemek

Rüyada tatlı kraker yemek, neşeli günlerin yaklaştığına ve bekar kişiler için güzel huylu biriyle aşk yaşanacağına işaret etmektedir.