Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir?

Rüyada kara kedi görmek, rüya sahibinin kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Rüyayı gören kişinin, duygusal biri olduğunu, yaşanacak kötü ya da zararlı olayları önceden hissedebildiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu rüya, iş ve özel hayatta yaşanacak kötü olaylara da delalet etmektedir.

Rüyada kara kedi görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı büyük kazançlar ve kısmetler elde etmeye yormaktadır. Kişinin iş hayatında başarılar elde ederek rahatlayacağına, sağlık durumunun iyiye gideceğine işaret eder.

Rüyada Kara Kedi Öldürdüğünü Görmek

Rüyada kara kedi öldürmek, iş hayatında ortaya konulacak projeler ile çok büyük paralar kazanmaya ve huzur içinde yaşamaya delalet eder.

Rüyada Kara Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada kara kedi yavrusu görmek, iş hayatında çok güvenilen biri tarafından ihanete uğramaya ve çok büyük zarara uğramaya işaret etmektedir.

Rüyada Kara Kedi Sevdiğini Görmek

Rüyayı gören kişinin, çok güçlü hislere sahip olduğunu ve hissettiklerinin neredeyse hepsinin çıktığına delalet eder.

Rüya sahibinin rüyasında kara kedi görmesinin anlamı hayra, iyiliğe, sıkıntılardan kurtulmaya, rahatlığa ve huzura kavuşmak demektir. Rüyada kara kedi gören kişinin uzun bir süre boyunca bazı sıkıntılar çekeceğine ancak sabredeceğine ve daha sonra her şeyin düzeleceğine, hayatının yoluna gireceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kara Kedi Tarafından Isırıldığını Görmek

Rüyada kara kedi tarafından ısırılmak, rüya sahibinin sezgilerine rağmen yaşanacak kötü olaylara işaret eder.

Rüyada Kara Kedi Kovaladığını Görmek

Rüyada kara kedi tarafından kovalanmak, rüya sahibine kötülük yapmaya çalışan birinin planlarının bozulacağına alamet eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin meslek hayatında yeni atılamlarda bulunarak, kazanç elde etmesi anlamına da gelmektedir.

Rüyada Kara Kedi Tırmaladığını Görmek

Rüyada kara kedi tırmalaması, rüyayı gören kişinin, sağlığının bozulacağına delalet eder. Bu rüya kişinin kendine dikkat etmesi yönünde uyarı niteliği taşımaktadır.