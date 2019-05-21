Rüyada kasa görmek ne anlama gelir?

Rüyada kasa görmek, hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Kişinin büyük işlere imza atacağı, üstün başarılar elde edeceği ve bunların sayesinde ün sahibi olacağı anlamına gelmektedir. Genel olarak rüya tabircileri tarafından benzer şekillerde yorumlanan bu rüya, aynı zamanda kişinin stresten ve üzüntüden uzak, sağlıklı bir yaşam süreceğine delalettir.

Rüyada Kasa Anahtarı Görmek

Rüyada kasa anahtarı görmek, rüya sahibinin sorunlarına hızlıca ve güvenli bir şekilde çözüm bulacağına delalet eder. Aynı zamanda kişinin hayatı boyunca maddi anlamda gücü elinde bulunduracak olmasına yorulmaktadır.

Rüyada Kasa Açmak

Kasa açmanın rüya tabiri, rüya sahibinin özel hayatına ilişkin bilgi vermektedir. Kişinin herkesten sakladığı çok özel bir sırrının ortaya çıkacağına delalet eder.

Rüyada Kasa Görmek

Rüyada kasa gören kişi,herkesten kaçırdığı bu sırrını kimsenin bilmesini istemediği önemli ve değerli konuların ortalığa saçılacağı demektir.Rüya sahibinin sıkıntıya düşeceğine, bir çok sorunla aynı anda mücadele edeceğine,ruh halinin bozulacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kasa Dolusu Para Görmek

Rüyada kasa dolusu para görmek, iyiye ve hayra yorulmamaktadır. Rüya sahibinin sıkıntıya düşeceğine, uzun süre sorunlar ve dertlerle boğuşacağına alamet eder.

Rüyada Kasanın Açık Olduğunu Görmek

Rüyada kasanın açık olduğunu görmek, malların ve paranın heba olacak olmasına delalet eder.

Rüyada Kese Görmek

Rüyada kese gören rüya sahibinin, ilk başlarda küçükmüş gibi görünen sorunlarının ileride çok büyüdüğünü, hayatının bir anda tersine döneceği, her şeyini kaybedeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Bir Kasa Balık Görmek

Rüyasında balık gören kişi, para, mal, mülk sahibi olacağına, hayatının kolay ve sorunsuz geçeceğine, sıkıntılarını kolayca atlatabileceğine işarettir.

Rüyada Çelik Kasa Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında çelik kasa gören kişinin,eline büyük miktarda toplu bir para geçeceğine fakat rüya sahibinin bu parayı gereksiz bir şekilde harcayacağına delalet eder.

Rüyada Şifreli Kasa Görmek

Rüyasında şifreli kasa gören rüya sahibinin,iş hayatında her işinde bir sıkıntının olacağına,çok çabalamasına rağmen bir türlü feraha eremeyeceği manasına gelir.

Rüyada Plastik Kasa Görmek

Rüyasında plastik kasa gören kişinin,gündelik hayatının çok kolay geçeceğine,hiçbir sıkıntısının olmayacağına,ailesiyle mutlu mesut yaşayacağına delalet etmektedir.