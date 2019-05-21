Rüyada klima görmek ne anlama gelir?

Rüyada klima görmek, genellikle kişinin hayatına yorulmaktadır. Rüya sahibinin iş hayatında çok istediği ancak yaşanan bazı problemlerden dolayı gerçekleştiremediği çalışmalara, sorunlarından kurtulduktan sonra gerçekleştirecek olmasına delalet eder.

Rüyada Bozuk Klima Görmek

Rüyada bozuk klima görmek, ortaya çıkacak olan kötü ve sıkıntılı durumların habercisidir.

Rüyada Klimanın Çalışmamasını Görmek

Rüyada klimanın çalışmamasını görmek, iş hayatındaki bazı problemlerin sosyal hayatı etkileyeceğini göstermektedir.

Rüyada Soğuk Klima Görmek

Rüyada soğuk klima görmek, aile ve sosyal hayatta yaşanan ve çok kötü bir şekilde sonuçlanacak bir olayın büyümeden kapanacağına alamet eder.

Rüyada Vantilatör Görmek

Rüyada vantilatör görmek, rüyayı gören kişinin sıkıntılardan, sorunlardan kurtularak, mutlu ve güzel günler geçireceğine yorulur.

Rüyada Fan Görmek

Rüyada fan görmek, rüya sahibinin aile ve iş hayatında gerçekleştireceği iyi olaylara delalet eder.

Rüyada klima görmek, kişinin hayallerinin gerçekleşmeyeceği demektir. Rüya sahibinin iş hayatındaki başarısızlığı nedeniyle iş değiştireceği fakat o işte de başarısız olacağı anlamlarına gelmektedir.

Rüyada Klima Kumandası Görmek

Rüyada klima kumandası görmek, kişinin hayatıyla alakalı kararları kendi alacağına rivayet eder.

Rüyada Klimanın Yere Düştüğünü Görmek

Rüya sahibinin hayatında çöküşler olacağına ve toparlamak için çok çalışması gerektiğine işaret eder.

Rüyada Çalışan Klima Görmek

Rüyada çalışan klima görmek, rüya sahibinin hayatındaki bazı sorunların düzeleceğine alamet eder.

Rüyada Sıcak Klima Görmek

Kişinin rüyasında sıcak klima görmesi, rüya sahibinin çevresiyle olan ilişkisine delalet etmektedir.

Rüyada Eski Klima Görmek

Rüyada eski klima görmek, kişinin geçmişte yaşadığı sorunun yine karşısına çıkacağına rivayet eder.

Rüyada Yeni Klima Görmek

Kişinin rüyasında yeni klima görmesi, rüya sahibinin gelecekte iyi makamlarda olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Klima Taktırdığını Görmek

Rüyada klima taktırdığını görmek, kişinin yeni başlangıçlar yapacağına yorulur.