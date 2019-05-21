Rüyada bornoz görmek ne anlama gelir?

Rüyada bornoz giymenin anlamı, ruhen temizlenmek, sorumluluk sahibi olmak, yanlışların farkına varmaya yorulur. Ayrıca rüya sahibinin iş yaşamından birtakım sorumluluklar üstlendiğine delalet eder.

Rüyada Bornoz Satın Almak

Rüya sahibinin rüyasında bornoz satın aldığını görmesi hayatında yaşayacağı güzel değişikliklerdir.

Rüyada bornoz giymek, rüya sahibinin yaptığı hatalarını bir daha tekrarlamayacağı demektir. Eğer elbisenizin üzerine direkt bornoz giyindiğinizi gördüyseniz, büyük bir taşın altına elinizi koyduğunuz anlamına gelir. kişinin geleceğine yönelik çalışmalar yapmasıdır. Rüyada bornoz görmenin yorumu, rüya sahibinin hayırlı olan işlere yöneleceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kirli ve Eski Bornoz Görmek

Rüya sahibinin atacağı dikkatsiz adımlardan sonra büyük pişmanlık duyacağına işaret eder.

Rüyada Bornozla Kurulandığını Görmek

Rüya sahibinin günahlarından arınacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Bornoz Sattığını Görmek

Rüyayı gören kişinin özellikle iş hayatında çok büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacağına delalet eder.

Rüyada Bornoz Hediye Aldığını Görmek

Rüya sahibinin mal varlığının artacağına, evinin bereketleneceğine rivayet etmektedir.

Rüyada Kendini Bornozlu Görmek

Rüyada kendini bornozlu görmek, kişinin hayatının kolaylaşacağına, hayatındaki bütün sorunların ortadan kalkacağına delalet eder.

Rüyada Eşini Bornozlu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında eşini bornozlu görmesi, kişinin sorunlu insanlarla aynı ortama girmek zorunda kalacağına yorulur.

Rüyada Siyah Bornoz Giydiğini Görmek

Kişinin rüyasında siyah bornoz giydiğini görmesi, rüya sahibinin yaptığı işler sayesinde bir ün kazanacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Arkadaşını Bornozlu Görmek

Rüyada arkadaşını bornozlu görmek, kişinin ağız tadının kaçacağına ve büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağına delalet etmektedir.

Rüyada Bornoz Giymenin Psikolojik Yorumu

Kişinin maneviyatı ile ilgilidir. Rüya sahibinin iç dünyasının huzura kavuştuğu, vicdanının rahat olduğuna işaret eder.