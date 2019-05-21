Rüyada kaykay görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaykay görmek, rüya sahibinin kıvrak zekası, eğlenceli ve neşeli yapısına yorulmaktadır. Rüyayı gören kişinin yaşam enerjisinin, kendisine olan güveninin, cesaretinin hiçbir zaman bitmemesine ve bu sayede bütün sorunlarının üstesinden gelebilecek olmasına delalet etmektedir.

Rüyada Kaykay Sürmek

Rüyayı gören kişinin, hayatı çok fazla ciddiye almadan, problemleri büyütmeden, kendini çok üzmeden ve yıpratmadan günlerini geçirdiğine alamet eder.

Rüyada kaykay görmek, kişinin rahat ve huzurlu olduğuna, sorunları fazla kafasına takmadığı demektir.Rüya sahibinin, sabırlı olduğuna doğru zamanda doğru hamleler yaptığı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kaykay Kullanmak

Kaykay kullanmanın rüya tabiri, kaykay sürmekle aynı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin güzel günlere hep inandığına ve her şeye rağmen gülümsemeyi bildiğine işaret eder.

Rüyada Kaykay Almak

Rüyayı gören kişinin, güzel ve hayırlı haberler alacağına delalet eder. Ayrıca kişinin önündeki aydınlık, ferah günlere de işaret etmektedir.

Rüyada Kaykaya Bindiğini Görmek

Rüya sahibinin çok eğlenceli zamanlar geçireceğine, korkularını ve kaygılarını bir tarafa bırakarak yaşamın tadını çıkaracağına delalet eder.

Rüyada Kaykaydan Kaydığını Görmek

Rüya sahibinin zenginlik ve lüks içerisinde bir yaşam süreceğine işaret etmektedir.

Rüyada Yeşil Kaykay Görmek

Rüyasında yeşil kaykay gören kişinin,hastalığı varsa kurtulacağına, maddi gelirinin artacağına, iş hayatında makam sahibi olacağına rivayet eder.