Rüyada dere görmek ne anlama gelir?

Rüyada dere görmek, rüya sahibinin zorlukların üstesinden gelerek, meşakkatli yollardan geçerek hayallerine ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmektedir. İstediği kazancı elde edeceğine, helal para kazanacağına yorulur. Rüyada dere görmek zenginlik olarak tabir edilir. Rüyada görülen dere zenginliği ve bol kazancı ifade etmektedir. Rüya tabiri ise dere görmenin anlamını hayırlı bir evlilik olarak yapmaktadır. Rüyada yeşillikler kenarında bir dere görmek, rüya sahibinin hayırlı bir evlilik yapacağını anlatmaktadır. Eğer yeşillikler kenarında dere gören kişi evli ise hayırlı evlatları olacağına delalet eder.

Rüyada Derede Yüzdüğünü Görmek

Allah yolunda olan, ibadetlerini yerine getiren, dinine bağlı bir kimseye işaret etmektedir.

Rüyada dere görmek, evlenecek olan kişinin çok güzel bir düğünü olacağına, eşiyle mutlu mesut yaşayacağına, kişiye gurur verecek işler yapan hayırlı evlatları olacağı demektir. Bekar olan kişinin ise rüya sahibi gibi temiz kalpli bir bireyle tanışacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kurumuş Dere Görmek

Aile içinde yaşanacak tatsızlıklar olacağına rivayet etmektedir.

Rüyada Bulanık Dere Görmek

Rüyasında bulanık dere gören rüya sahibinin, kafasının çok karmaşık olduğuna, iş hayatının diken üzerinde geçtiğine, en ufak bir hatasında azarlanacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Temiz Dere Görmek

Rüyasında temiz dere gören rüya sahibinin, mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine, sorunlarını fazla kafasına takmayacağına, kişinin keyfine düşkün birisi olacağına, çiftçiliğe merak saracağına delalet eder.

Rüyada Derenin Taştığını Görmek

Rüyasında derenin taştığını gören rüya sahibi, hayal ettiğine kavuşacağına, şans oyunu oynayacağına, bütün mal varlığını kaybedeceğine rivayet etmektedir.

Rüyada Dere Kenarında Yürümek

Rüyasında dere kenarında yürüdüğünü gören rüya sahibinin, dinine bağlı biri olacağına, kötülük yapmaktan korkacağına, harama el uzatmayacağı manasına gelir.

Rüyada Dere Suyu İçmek

Rüyada dere suyu içtiğini gören kişinin, eğer bu su tatlıysa hayatının mutlu, rahat ve huzurlu geçeceğine, su tatlı değilse hayatının zor ve sıkıntı içerisinde geçeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Derede Yürümek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada derede yürüdüğünü gören rüya sahibinin, hayal gücünün çok geniş bir yelpazeye sahip olacağına, kişinin iş hayatında hayal gücünü en iyi şekilde kullanacağına, makam sahibi olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Dereye Düşmek

Rüyasında dereye düştüğünü gören rüya sahibinin, kararsız birisi olacağına, bu yüzdende hatalar yapacağına, istemeyerek de olsa kötü olaylara şahitlik edeceğine, hayatının zorlu geçeceğine yorulur.

Rüyada Dereye Atlamak

Rüyada dereye atladığını gören kişinin, girişimci birisi olduğuna, çok zeki olduğuna, boş işlerle uğraşmadığına, yaptığı projelerle büyük beğeni topladığına rivayet eder.

Rüyada Derede Boğulmak

Rüya tabircilerine göre rüyasında derede boğulduğunu gören rüya sahibinin, sevdiklerinden kötü haberler alacağına, hasta olacağına, kötü ve sabırlı olması gereken bir dönem geçireceğine delalet eder.