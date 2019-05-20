Rüyada yengeç görmek ne anlama gelir?

Rüyada yengeç görmek, iş hayatında veya evlilik hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin güvendiği insanlara sırtını yaslayacağına, bu nedenle başına türlü olaylar geleceğine delalet etmektedir.
Rüyada yengeç görmek, rüya tabiri yapan kişiler tarafından hayırlı olmayan durumlar diye bahsedilmiştir. Bu yorumculara göre yengeç, arkadan iş çeviren kötü ve sinsi bir arkadaşa da işaret eder. Sizin iyiliğinizi istiyormuş gibi görünse de aslında size düşmanlık besleyen kişiye karşı dikkatli olunması gerektiği şeklinde yorumlanır.
Rüyada Yengeç Görmek
Rüyada yengeç görmek kişinin kötü kalpli ve sinsi bir düşmanlarına işaret eder.
Rüyada yengeç görmek, kişinin zor günleri geride bırakacağı demektir. Rüya sahibinin ailesinin daima yanında olacağına, yardıma muhtaç olan insanlara yardım edeceğine, saf ve temiz kalpli olacağı anlamına gelmektedir.
Rüyada Yengeç Yemek
Kimi yorumcular bu duruma hayırlı derken kimi yorumculara göre haram yemek şeklinde yorumlanır.
Rüyada Yengeç Avlamak
Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında yengeç avladığını görmesi kişinin haram mala ve zarara uğrayacağına, zor günler geçireceğine, bu zor günleri ailesinin yardımı sayesinde atlatacağına dalalettir.
Rüyada Yengeç Tarafından Isırılmak
Yengecin ısırması büyük korku yaşanacağına ve iş yaşamı açısından kayba uğranacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyada Yengeç Yumurtası Görmek
Rüya sahibinin rüyasında yengeç yumurtası görmesi kişinin hayatına girecek insanları seçmesi gerekeceğine, kötü niyetli ve kinci insanlar olabileceğine, bu rüya rüya sahibini adeta uyarması anlamına gelmektedir.
Rüyada Yengeç Kıskacı Bulmak
Rüya sahibinin rüyasında yengeç kıskacı bulması başkalarına muhtaç olacağına, kendi ayakları üzerinde durmak için çok uğraşacağına, büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağına delalet etmektedir.
Rüyada Yengeç Beslediğini Görmek
Rüya sözlüğü yorumcularına göre yengeç beslediğini gören kişinin yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunacağına, pek çok kişinin duasını alacağına, zor gününde ailesinin yanında olacağına rivayet eder.
Rüyada Büyük Yengeç Görmek
Rüyasında büyük yengeç gören kişinin hayatında kime ne yaptıysa karşılığını alacağına yani iyilik yapmış ise iyilik göreceğine, kötülük yapmış ise kötülük göreceği şeklinde yorulmaktadır.
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