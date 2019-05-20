Rüyada kanarya görmek ne anlama gelir?

Rüyada kanarya görmenin anlamı, genellikle ferahlık, rahatlık ve huzur bulmaya yorulmaktadır. Rüya sahibini bekleyen büyük ve süpriz gelişmelerinde habercisidir. Rüyada kanarya görmek, çok güzel ve hayırlıdır. Ayrıca rüya sahibinin tatlı dilli, hoş sohbet kimseyle karşılaşacağına delalet eder.

Rüyada Kanarya Yakalamak

Rüya sahibinin kendi kafasına uygun, hoş sohbet kimseler ile bir araya geleceğine yorulmaktadır. Bu rüya aynı zamanda sıkı bir dost edinmeye de delalet etmektedir.

Rüyada kanarya görmek başka yoruma göre benzer bir şekilde hayırlı demektir. Bir yazarı yani rüya tabircisine göre bu rüya hayırlı kısmet ve temiz habere delalet eder.

Rüyada Kafeste Kanarya Görmek

Rüyada kafes içinde bir kanarya görmek iyi değildir. Rüya sahibin neşesini ve keyfini kaçıracak olaylar, ayrılıklar yaşanmasına işaret etmektedir.

Rüyada Öten Kanarya Görmek

Rüya sahibi için söylenen tatlı ve hoş sözlerin habercisidir. Bu rüya, kişiyi duyduğu zaman çok mutlu edecek, gururlandıracak güzel sözler duyacağına yorulur.

Rüyada Kanarya Almak

Rüyada kanarya almak, rüya sahibinin iyi tahsilli ve büyük bir insan olacağına delalet eder. Rüya sahibi, çok önemli bir işin başına geçecek olması anlamına gelmektedir.

Rüyada Muhabbet Kuşu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında muhabbet kuşu görmesi hayata karşı olgun davranmadığına ve daha da olgunlaşması gerektiğine yorumlanmaktadır.