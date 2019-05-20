Rüyada nohut görmek ne anlama gelir?

Rüyada nohut görmek genellikle berekete yorulur. Bazı rüya tabircileri ise rüyada nohut görmeyi, rüya sahibinin bol kazançlı bir döneme girdiği şeklinde yorumlamışlardır. Bir başka rüya tabirine göre rüyada nohut görmek, hayırlı olmayan kazanca işaret etmektedir. Rüyada nohut görmek aynı zamanda hayırlı bir iş haberi almaya işaret etmektedir.

Rüyada Çiğ Nohut Görmek

Rüyada çiğ nohut görmek, rüya sahibini bekleyen başarısız işlere işaret etmektedir. Farklı bir yorumda ise çiğ nohut görmek uzun süren sıkıntılı günlerin ardından gelen ferahlığa işaret etmektedir.

Rüyada nohut görmek, bazı rüya tabircilerine göre hayırlı haber almaya işaret etmektedir. Başka bir yorumda ise rüyada nohut görmek, güçlükle kazanılan paraya işaret etmektedir.

Rüyada Nohut Tarlası Görmek

Rüyada görülen nohut tarlası rüya sahibinin ayağına gelecek kısmeti temsil etmektedir. Başka bir yorumda ise rüyada nohut tarlası görmek çekilen cefaların sona ermesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda rüyada nohut tarlası görmek sağlık problemlerinin kapıda olduğuna işaret etmektedir.

Rüyada Nohut Toplamak

Rüya sahibinin rüyasında nohut topladığını görmesi orta yaşlı bir kadını temsil etmektedir. Diğer bir yoruma göre ise rüyada nohut topladığını görmek rüya sahibinin arzuladığı merebeye erişmesine işaret etmektedir.

Rüyada Nohut Yemek

Rüya sahibinin nohut yediğini görmesi aklındaki şüphelerinden kurtulması anlamına gelmektedir. Rüyada nohut yemek aynı zamanda ara kazanmaya işaret etkmetedir.

Rüyada Pişmemiş Nohut Görmek

Rüya sahibinin rüyasında pişmemiş nohut görmesi hayat koşullarının hızlı bir şekilde iyileşeceğini, elinin bollaşmasıyla pek çok mal ve eşya alacağını bildirir. Bir avuç pişmemiş nohut görmek haneye girecek ek kazanca ve bir borcun ödenmesinde yaşanacak kolaylığa, eşin işe girmesine veya çocukların çalışmaya başlamasıyla rahata ermeye tabir edilir.

Rüyada Haşlanmış Nohut Görmek

Rüya sahibinin rüyasında haşlanmış nohut görmesi ürün ve mahsullerin iyi para edeceği bir yıl geçirmeyi ifade eder. Kişiye maddi konuda müjdeli haberler geleceğini bildiren rüya, evde herkesin mutlu olduğu, iyi ilişkiler kurulduğu ve arzu edilen pek çok şeyin satın alınacağı, bolluk içinde bir sürecin habercisidir. Nohut haşlamak ise yüklü meblağda bir yatırım yapılacağını, birikmiş parayı bir eve veya taşınmaza bağlayarak uzun vadede yüksek kazanç elde edecek olmayı tabir eder.

Rüyada Nohutlu Pilav Görmek

Rüya sahibinin rüyasında nohutlu pilav görmesi kişiye pek çok olanak, yaşam konforu sağlayacak bir işe girileceğini, özellikle işsizlik çeken kimselerin bir anda açılan talihleri sayesinde pek çok işten seçim yapacak duruma geçeceklerini, kısmetsizliklerin son bulacağını bildirir. Evlilik niyetini, ev kurma hayallerinin gerçek olacağını, peşin parayla alınacak bir evi de işaret eden rüya, kutlamaların, erkek evlat sahibi olmanın da müjdesidir.