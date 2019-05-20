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  • 20.05.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 16:41

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada çakmak çaktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada yanmayan çakmak görmek ne anlama gelir? İşte rüyada çakmak görmenin detayları....

Rüyada çakmak görmek ne anlama gelir?

, hayırlara yorumlanır. Rüyada görülen çakmak; evlilik, çocuk, kazanç gibi manalara gelmektedir. Rüyasında çakmak gören kimse için rüya yorumu; bekar ise evlenecek, evli ise çocuğu olacak ve çaba sarf ettiği şeyin mutlu sona ereceğine delalet etmektedir.

Rüyada Çakmak Görmek
Rüya sahibinin rüyasında çakmak görmesi evlenmek, çocuk sahibi olmak, yapılan işlerden kazanç sağlamak manalarına gelir. Kimi yorumcuya göre hiddet ve öfke sorunu manasına gelmektedir.

Rüyada çakmak görmenin manası, hiddetlenmek demektir. Rüya sahibi yaşayacağı olaylar neticesinde hiddetlenecek, kızacak ve öfke sorunu yaşayacaktır. Bu yorumculara göre kişi öfkesine ve hiddetine dikkat etmelidir. Buna dikkat ettiği takdirde sıkıntı yaşamayacağına delalet etmektedir.

Rüyada Çakmak Çaktığını Görmek
Çakmak çakan kimsenin planladığı şeyi gerçekleştireceğine işarettir. Eğer evli ve kadın kimse bu rüyayı görürse erkek çocuk sahibi olacağı söylenir.

Rüyada Yanmayan Çakmak Görmek
Uğraştığı halde bir türlü çakmağı yakamayan kimse için işlerin istemediği gibi gideceği ve hayal kırıklığı yaşayacağı rivayet edilir.

Rüyada Çakmakla Birinin Sigarasını Yaktığını Görmek
O kimseye karşı öfke duyacağınıza işarettir. Ufak tartışmaların habercisi diye yorumlanır.

Rüyada Yerde Çakmak Bulduğunu Görmek
Arkanızdan kötü şeyler söylendiğine ve hareketlerinize dikkat etmeniz gerektiğine yorulur.

Rüyada Çakmak Hediye Ettiğini Görmek
Hediye ettiğiniz kimse ile aranıza mesafe koyacağınız manasına gelir.

Rüyada Çakmak ile Bir Yeri Yaktığını Görmek
Çakmak ile elinizi ya da başka bir yerinizi yakıyorsanız, bu hastalık habercisidir. Özellikle yaktığınız yerde bir anormallik olabileceğine yorumlanır.

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