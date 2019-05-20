Rüyada çakmak görmek ne anlama gelir?

Rüyada çakmak görmek, hayırlara yorumlanır. Rüyada görülen çakmak; evlilik, çocuk, kazanç gibi manalara gelmektedir. Rüyasında çakmak gören kimse için rüya yorumu; bekar ise evlenecek, evli ise çocuğu olacak ve çaba sarf ettiği şeyin mutlu sona ereceğine delalet etmektedir.

Rüyada Çakmak Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çakmak görmesi evlenmek, çocuk sahibi olmak, yapılan işlerden kazanç sağlamak manalarına gelir. Kimi yorumcuya göre hiddet ve öfke sorunu manasına gelmektedir.

Rüyada çakmak görmenin manası, hiddetlenmek demektir. Rüya sahibi yaşayacağı olaylar neticesinde hiddetlenecek, kızacak ve öfke sorunu yaşayacaktır. Bu yorumculara göre kişi öfkesine ve hiddetine dikkat etmelidir. Buna dikkat ettiği takdirde sıkıntı yaşamayacağına delalet etmektedir.

Rüyada Çakmak Çaktığını Görmek

Çakmak çakan kimsenin planladığı şeyi gerçekleştireceğine işarettir. Eğer evli ve kadın kimse bu rüyayı görürse erkek çocuk sahibi olacağı söylenir.

Rüyada Yanmayan Çakmak Görmek

Uğraştığı halde bir türlü çakmağı yakamayan kimse için işlerin istemediği gibi gideceği ve hayal kırıklığı yaşayacağı rivayet edilir.

Rüyada Çakmakla Birinin Sigarasını Yaktığını Görmek

O kimseye karşı öfke duyacağınıza işarettir. Ufak tartışmaların habercisi diye yorumlanır.

Rüyada Yerde Çakmak Bulduğunu Görmek

Arkanızdan kötü şeyler söylendiğine ve hareketlerinize dikkat etmeniz gerektiğine yorulur.

Rüyada Çakmak Hediye Ettiğini Görmek

Hediye ettiğiniz kimse ile aranıza mesafe koyacağınız manasına gelir.

Rüyada Çakmak ile Bir Yeri Yaktığını Görmek

Çakmak ile elinizi ya da başka bir yerinizi yakıyorsanız, bu hastalık habercisidir. Özellikle yaktığınız yerde bir anormallik olabileceğine yorumlanır.