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  • 20.05.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 16:41

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kamera ile izlendiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kamera kullandığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kamera görmenin detayları....

Rüyada kamera görmek ne anlama gelir?

, rüya sahibinin özel sorunlarına yorulmaktadır. Rüyayı gören kişinin bazı kişisel meseleler üzerinde kafa yoracağı bir döneme işaret eder. Kişi kendi içinde bu konularla ilgili olarak yeni kararlar almak zorunda kalabileceği delalet etmektedir.

Rüyada Kamera ile İzlendiğini Görmek
Rüyada kamera ile izlendiğini görmek, rüya sahibinin etkisinden kurtulamadığı bir takım olaylara işaret eder. Kişi bu olaylar nedeni ile hala huzursuzluk ve şüphe taşımaktadır.

Rüyada Kamera Kullanmak
Rüyada kamera kullandığını görmek, birtakım konuları sürekli olarak düşünüp, konuşuyor olmak anlamına gelmektedir. Kişinin bu konu üzerinde takılı kaldığına işaret eder.

Rüyada Kamera Almak
Rüyada kamera almak, rüya sahibinin anıları ile yaşadığına ve anılarını düşünerek çok mutlu olduğuna delalet etmektedir.

Rüyada Kamerayla Çekim Yapmak
Rüya sahibinin hiç unutamayacağı güzel ve değerli günler yaşayacağına yorulmaktadır.

Rüyada Kameraman Görmek
Rüya sahibinin hayata karşı güçsüz ve savunmaz olduğunu göstermektedir.

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