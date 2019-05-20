Rüyada mağara görmek ne anlama gelir?

Rüyada mağara görmek, hayra yorulur. Düşüncelerini ve arzularını sakladığına, sağlık problemleri ile boğuşan ve mahpusluk yaşayanlar için ise özgürlüğe delalet etmektedir. Bir kısım rüya yorumcularına göre ise rüyada mağara gören kimsenin ömrünün uzun ve hayırlı olacağına, maddi ve manevi açıdan kendisini koruyup kollayan maneviyatı yüksek ilim sahibi insanlarla tanışacağına delalet eder.

Rüyada Mağaraya Girdiğini Görmek

Rüya tabircilerine göre rüyada mağaraya girdiğini görmek, mevkisi ve nüfuzu güçlü olan bir kimseye karşı aldatıcı faaliyetlere kalkışmaya delallettir. Farklı rüya yorumcuları rüyasında mağaraya girdiğini gören kişinin rüyasını hapse düşmeye yormaktadır.

Rüyada mağarada gezmek, rüyasında mağarada gezindiğini gören kişinin girdiği diyaloglarda başarılı ve mutlu olacak demektir. Dostane ve genç akrabalara, verdiği sözleri yerine getireceğine, mutlu edici bir havadise, terfi etmeye delalettir. Durumunu art niyetli bir idarecisinin hoş olmayan davranışlarına maruz kalacağının, ticari faaliyetlerde umduğunu bulamayacağının, hallolması güç problemlerle yüzleşeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Mağarada Saklandığını Görmek

Rüyada mağaraya saklandığını görmenin rüya tabiri, rüya sahibinin kısa süre içerisinde sevindirici bir haber alacağı, işinde yükseleceği, büyük miktarda para kazanacağı, cefakar hayat arkadaşına sahip olacağı şeklinde açıklanmaktadır.

Rüyada Mağarada Yaşadığını Görmek

Rüyasında mağarada yaşadığını gören kimsenin rüyası, böbrek problemleri yaşayacağına, hayat arkadaşının değerini bilmediğine, zulüm ve gam ile karşılacağına, istenmeye problemlerle yüzleşmeye delalet eder.

Rüyada Mağarada Uyuduğunu Görmek

Rüya sözlüğü yazarları, rüyasında bir mağarada uyuduğunu gören kişinin rüyasını eş, dost ve akrabalarıyla saadet dolu bir yaşam süreceğine, güvende ve huzurlu olacağına, işinde yükseleceğine ve elinin bollaşacağına yormaktadır.

Rüyada Karanlık Mağara Görmek

Rüya sahibinin rüyasında karanlık mağara görmesi kişinin ecelinin yaklaştığı anlamına gelmektedir.

Rüyada Mağaraya Sığınmak

Rüya sahibinin rüyasında mağaraya sığındığını görmesi kendisine zarar veren ve ayrıntılı planlar yapan birinin tüm planlarını bozacağına ve onu hayatından tamamen çıkartacağına işaret etmektedir.

Rüyada Mağaradan Çıkmak

Rüya sahibinin rüyasında mağaradan çıktığını görmesi kişinin dertlerinden, sıkıntılarından ve çektiği zahmetten kurtulacağına delalet edilir. Rüya sahibi çok çalışıp, çok emek vererek içine düştüğü bu zor durumdan sonunda kurtulmayı başaracak ve böylesine zor bir durumla baş etmeyi başardığından kendisi ile gurur duyacağına yorulur.

Rüyada Mağarada Su Görmek

Rüyasında mağara içinde su gören kimsenin rüyası mutsuzluğa sebep olacak bir hadiseyle karşılacağına, ticari sorunlar yaşayacağına, hüzne ve sağlık problemlerine delalet eder.

Rüyada Mağarada Işık Görmek

Rüyada mağarada ışık görmenin rüya tabiri, rüya sahibinin aşk ilişkisinin sorunsuz devam ettiğine, hayırlı işlere kalkışacağına ve saadete yorulmaktadır.

Rüyada Mağara Kapısı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mağara kapısı görmesi endişelerinden, kuruntularından kurtulacağına kısa süre içinde iç huzuru bulacağına işaret eder.