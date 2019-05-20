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  • Rüya Tabirleri
  • 20.05.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 16:42

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kokoreç pişirdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kokoreç sattığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kokoreç görmenin detayları....

Rüyada kokoreç görmek ne anlama gelir?

, şans ve hayırlara alamet eder. Rüya sahibinin hayallerine kavuşacağına, muradına ereceğine ve zaferler elde edeceğine yorumlanır.

Rüyada Kokoreç Yemek
Rüyayı gören kişinin, sıkıntılarının ve sorunlarının sona ereceğine, işlerinin açılacağına, kazancının çoğalacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kokoreç Satmak
Kokoreç satmanın rüya tabiri, zorluktan ve zahmetten kurtaracak işlere girmeye işarettir.

Rüyada Kokoreç Pişirmek
Rüyayı gören kişinin sevdiği bir meslek dalıyla uğraşacağına ve çok rahat şartlarda yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Ekmek Arası Kokoreç Yemek
Rüyayı gören kişinin, hiçbir zaman işsiz, parasız ve ekmeksiz kalmayacağı anlamına gelir.

Rüyada Sakatat Görmek
Rüya sahibinin rüyasında hareket edeceğine bu nedenle hem zarar edeceğine, hayal kırıklığına uğrayacağına hem de günahkar olacağına yorulmaktadır.

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