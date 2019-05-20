Rüyada kokoreç görmek ne anlama gelir?

Rüyada kokoreç görmek, şans ve hayırlara alamet eder. Rüya sahibinin hayallerine kavuşacağına, muradına ereceğine ve zaferler elde edeceğine yorumlanır.
Rüyada Kokoreç Yemek
Rüyayı gören kişinin, sıkıntılarının ve sorunlarının sona ereceğine, işlerinin açılacağına, kazancının çoğalacağına delalet etmektedir.
Rüyada Kokoreç Satmak
Kokoreç satmanın rüya tabiri, zorluktan ve zahmetten kurtaracak işlere girmeye işarettir.
Rüyada Kokoreç Pişirmek
Rüyayı gören kişinin sevdiği bir meslek dalıyla uğraşacağına ve çok rahat şartlarda yaşayacağına delalet eder.
Rüyada Ekmek Arası Kokoreç Yemek
Rüyayı gören kişinin, hiçbir zaman işsiz, parasız ve ekmeksiz kalmayacağı anlamına gelir.
Rüyada Sakatat Görmek
Rüya sahibinin rüyasında hareket edeceğine bu nedenle hem zarar edeceğine, hayal kırıklığına uğrayacağına hem de günahkar olacağına yorulmaktadır.
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