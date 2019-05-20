Rüyada düdüklü tencere görmek ne anlama gelir?

Rüyada düdüklü tencere görmek, hane içinde yaşanacak sıkıntılara yorulur. Kişinin ailesinin içinde tartışmalar yaşanacağına, aile içinde dedikodu ve kötü sözlere delalet eder. Rüyada düdüklü tencere görmek düşman olarak tabir edilir. Rüya sahibinin çevresinde bulunan kişilere dikkat etmesi gerektiğine delalet etmektedir.

Rüyada Patlamış Düdüklü Tencere Görmek

Yaşanacak sıkıntıya, üzüntüye ve tehlikeye işarettir. Kişinin hanesinde yaşanacak üzücü olaylara yorumlanır. Hanede ayrılıkların ve sorunların yaşanacağına delalet eder. Eğer rüyayı gören kişi evli ise boşanacağına işaret eder. Başka bir yoruma göre ise dini açıdan ahlak dışı işler yapacağına, bu nedenle pişman olacağına, Allah'tan af dileyeceğine rivayet eder.

Rüyada Kaynayan Düdüklü Tencere Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kaynayan düdüklü tencere görmesi tehlike olarak tabir edilir. Kişinin hayatında oluşacak bir tehlikeye işarettir. Rüyayı gören kişinin ruhsal bunalıma gireceğine, çevresinde bulunan kişileri üzüp, zarar vereceğine delalet etmektedir. Yaşanacak huzursuzluk ve sıkıntılı günlere alamet eder.