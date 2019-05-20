Rüyada kül görmek ne anlama gelir?

Rüyada kül görmek, farklı şekillerde yorumlanabilen bir rüyadır. Rüya sahibinin hane içerisinde yaşayacağı sorunlu ve sıkıntılı günlere işaret eder. Yaşanacak bu sorunların üzerine aile bireyleri arasında birtakım uzaklaşmaların ve soğumaların ortaya çıkacağını göstermektedir.

Rüyada Kül Temizlemek

Rüya sahibinin yapacağı hatalar sonucunda ileride malını ve parasını kaybedecek olmasına yorulur.

Rüyada kül görmenin anlamı, güzel gelişmeler demektir. Bu rüyayı kişinin iş hayatında bol kazanç sağlaması anlamına gelmektedir.

Rüyada Kül Yemek

Rüyayı gören kişinin, hile ve fesat ile elde ettiği zenginliğe işaret etmektedir.

Rüyada Kül Boşaltmak

Rüyada kül boşalttığını görmek, kişinin maddi zarara uğramasına ve parasını kaybetmesine delalet eder.

Rüyada Kül Toplamak

Rüya sahibinin birden fazla eve, arabaya sahip olacağı ve bununla da gurur duyacağına yorumlanır.

Rüyada Kül Süpürmek

Rüyada kül süpürmek, hane içerisindeki kısmetin tüm bireylere yayılmasına alamettir.