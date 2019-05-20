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  • 20.05.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 16:42

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kanepede oturduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada kanepe taşıdığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kanepe görmenin detayları....

Rüyada kanepe görmek ne anlama gelir?

, mesleki ve ticari hayatında şansının her zaman açık olacağına, büyük ve önemli işler yaparak iyi kazanç elde edeceğine yorulmaktadır. Rüya sahibinin ozr günleri geride bırakacağına delalet etmektedir.

nde rüyada kanepe görmenin anlamı ayrıca şu şekillerdedir:

Rüyada Kanepede Oturmak

Rüyada kanepede oturmak, çekilen zorlukların sona ereceğine, geçim derdi yaşamadan bir hayat süreceğine işaret eder.

rüyada kanepe görmek

Rüyada kanepe görmek, kişinin iş hayatında başarı elde edeceği demektir. Rüya sahibinin mal ve mülk sahibi olacağına, maddi gelirinin artacağına, ailesine eskisinden daha fazla zaman ayıracağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kanepede Uzanmak

Rüyada kanepede uzanmanın rüya tabiri, hem maddi anlamda hem de manevi anlamda mutlu olmaya işaret eder. Sağlık sorunlarının düzeleceği, parasız günlerin geride kalacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kanepe Taşımak

Rüyasında kanepe taşıdığını gören kişi, zor bir işin üstesinden gelecektir. Rüya sahibi bu başarısı ile gücünü ve yeteneğini ispat etmeyi başaracağına delalet eder.

Rüyada Kanepe Silmek

Rüyada kanepe silmek, kötülüklerden, hastalıklardan ve musibetlerden kurtulmaya delalet eder. Mutlu, huzurlu ve ferah günlerin yakın olduğuna yorulur.

Rüyada Kanepe Örtüsü Görmek

Rüyada nasıl görülürse görülsün örtü görmek, hayra alamet etmez. Rüya sahibinin arkasından yapılan kötü planlara işaret eder.

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