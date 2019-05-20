Rüyada kına görmek ne anlama gelir?

Rüyada kına görmek, yaşanacak olumlu ve güzel gelişmelere yorulmaktadır. Rüya sahibinin iş hayatında saygı ve sevgi görmek istediğine, değerli ve lüks eşyalara olan düşkünlüğüne delalet etmektedir.

Rüyada Yoğurulmuş Kına Görmek

Rüyada yoğurulmuş kına görmek, rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğine, eskisi kadar maddi sorun yaşamayacağına, işinde terfi alacağına, hayat standartlarının bir nebzede olsa artacağına işaret etmektedir.

Rüyada Yeşil Kına Görmek

Rüyada yeşil kına gören kişinin çok fazla kazanç elde etmemesine rağmen mal mülk sahibi olacağına, kendisine mutluluk verecek gelişmeler yaşayacağına işarettir. Etrafındaki insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan birisi olacağına alamet eder.

Rüyada Kına Yemek

Rüyada kına yemek, kişinin sıkıntılı ve zorlu bir döneme gireceğine, bu dönemden tecrübesi sayesinde kolay bir şekilde kurtulacağına, durumunun eskisinden daha iyi olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Yeşil Toz Kına Görmek

Rüyasında yeşil toz kına gören rüya sahibinin maddi sorun yaşamayacağına, aşk hayatında yüzünün gülmeyeceğine, yanlış insanlarla birlikte olacağına, bu kişiler yüzünden ailesiyle arasının bozulacağına rivayet eder.

Rüyada Birinden Kına Aldığını Görmek

Rüyada birinden kına aldığını gören kişinin, yakın bir dostuyla ortak olacağına, bu dostundan yüklü miktarda para alacağına, bu parayla iş kuracağına işaret etmektedir. Bir başka rüya tabiri yorumcusuna göre rüyada birinden kına almak, kötüye yorulmaktadır.

Rüyada Kına Yakmak

Rüyasında kına yaktığını görmek, kişinin hayatında mutluluk verecek gelişmelerin yaşanmasına yorulmaktadır.

Rüyada Erkeğin Eline Kına Yakması

Rüyada bir erkeğin eline kına yaktığını görmesi iş hayatının yoluna girmesine ve yakın zamanda alınacak terfiye alamet eder.

Rüyada Parmaklara Kına Yakmak

Rüyada parmaklarına kına yakmak, mevsim değişikliği yaşanmasına işaret eder.

Rüyada Avucuna Kına Yakmak

Rüyada avucun içine yakılan kına çok hayırlı ve güzel olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin sıkıntılı, zor ve karanlık günleri geride bırakarak feraha ereceğine delalet eder.

Rüyada Ayaklara Kına Yakmak

Rüyada ayaklara kına yakmak, rüya sahibinin bütçesinin düşük olmasına rağmen bir birikim sahibi olacağı anlamına gelir.