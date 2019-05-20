Rüyada kasap görmek ne anlama gelir?

Rüyada kasap görmek, güzel ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Ağlayanların gülmesine, sıkıntıda olanların rahata ermesine, ayrı olanların barışmasına delalet eden bu rüya maddi anlamda yüzünün gülecek olması anlamına da gelmektedir.

Rüyada Kasap Dükkanı Görmek

Rüyada kasap dükkanı görmek, uzun süredir çözülemeyen sorunların çözüleceğine, tartışmaların son bulacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kasap Olduğunu Görmek

Rüyada kasap olduğunu görmek, iyiye yorulmaz. Rüya sahibinin alacağı ani haberler ile yıkılacağına ve bu durum için uzun süre üzüleceğine işaret etmektedir.

Rüyada Kasabın Et Kestiğini Görmek

Rüyada kasabın et kestiğini görmek, çok güzel ve hayırlı haberler alacak olmaya yorulur.

Rüyada Kasap Bıçağı Görmek

Rüyada kasap bıçağı görmek, rüya sahinin yaşayacağı can sıkıcı ve moral bozucu olaylara delalet eder.

Rüyada Kasaptan Et Almak

Rüyada kasaptan et almak, hastalıkların, dertlerin biteceğine, rüya sahibin güzel haberler alacağına işaret etmektedir.

Rüyada Kasap Kovaladığını Görmek

Rüyasında bir kasabı kovaladığını görmek rüya sahibi kişinin çok yakın zamanda bir mutluluk yaşyacağına delalettir. Kişinin epeydir yaşadığı buhranlı dönemin aniden sona ereceğinin habercisi bir rüyadır.

Rüyada Kasap Dövdüğünü Görmek

Rüyada bir kasabı dövdüğünü görmek rüya sahibinin yeni biriyle tanışacağı, tanıştığı yeni kişinin onun hayatı için olumsuz şeyler getireceğini işaret eder. Ayrıca bu yenilik sadece yeni biri olarak yorumlanmasa da aslında olumsuz bir rüyadır.

Rüyada Kasaba Gittiğini Görmek

Rüyada kasaptan et almaya giden veya gönderilen kişinin artık kendine güvenmeye başlaması anlamında uyarıcı bir rüyadır. Bu rüya bilinçaltında kişinin pısırık karakterini yansıtmaktadır.