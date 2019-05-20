Rüyada kaban görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaban görmek, kişinin hayatında yaşanacak değişimlere yorulmaktadır. Rüya sahibinin içinde bulunduğu şartların iyileşeceğine, sosyal ve ekonomik durumunun düzeleceğine delalet etmektedir. Hayattaki sıkıntı ve sorunların ortadan kalkacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kaban Giymek

Rüyada kaban giydiğini görmek, kişinin gelirinin artacağı demektir. Kötü günlerin sona erip, kişinin ferahlığa kavuşacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kaban Almak

Rüyada kaban aldığını görmek, kişinin çevresinde yaşanacak güzel ve hayırlı gelişmelere delalet eder.

Rüyada Kaban Denemek

Rüya sahibinin, sevdiği konusunda çok şanslı olacağı, ileride mutlu ve huzurlu bir yuva kuracağına delalet eder.

Rüyada Yeni Kaban Görmek

Rüya sahibinin hayatında yeni bir sayfa açacağı anlamına gelmektedir. Kişi geçmişte yaşadığı tatsız olayları geride bırakıp, yapıcı bir tutum sergileyeceğine delalet eder.

Rüyada Kaban Hediye Almak

Rüyada hediye olarak kaban almak, gereksiz harcama yapacak olmaya işaret eder.

Rüyada Kaban Kaybetmek

Rüyada kaban kaybetmek, kişinin resmi bir işle uğraşacağı ve bu işi hallettikten sonra bol kazanç elde edeceğine yorulmaktadır.

Rüyada Kabanını Sattığını Görmek

Rüyada kabanını satan kişinin bir zamanlar yaptığı bir iyiliği simgelemektedir. Yaptığı iyilik sayesinde şu an yaşadığı bir mutluluğu yaşayabildiğine yorumlanmaktadır.



Rüyada Kabanının Çalındığını Görmek

Rüyada kabanını çaldırmak, kişinin bir kötülük yaptığına bunun cezasını çok yakın zamanda çekeceğine yorulmaktadır. Yaşanacak kötü durumların habercisi bir rüyadır.