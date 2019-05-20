Rüyada kaban görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaban görmek, kişinin hayatında yaşanacak değişimlere yorulmaktadır. Rüya sahibinin içinde bulunduğu şartların iyileşeceğine, sosyal ve ekonomik durumunun düzeleceğine delalet etmektedir. Hayattaki sıkıntı ve sorunların ortadan kalkacağı anlamına gelmektedir.
Rüyada Kaban Giymek
Rüyada kaban giydiğini görmek, kişinin gelirinin artacağı demektir. Kötü günlerin sona erip, kişinin ferahlığa kavuşacağı anlamına gelmektedir.
Rüyada Kaban Almak
Rüyada kaban aldığını görmek, kişinin çevresinde yaşanacak güzel ve hayırlı gelişmelere delalet eder.
Rüyada Kaban Denemek
Rüya sahibinin, sevdiği konusunda çok şanslı olacağı, ileride mutlu ve huzurlu bir yuva kuracağına delalet eder.
Rüyada Yeni Kaban Görmek
Rüya sahibinin hayatında yeni bir sayfa açacağı anlamına gelmektedir. Kişi geçmişte yaşadığı tatsız olayları geride bırakıp, yapıcı bir tutum sergileyeceğine delalet eder.
Rüyada Kaban Hediye Almak
Rüyada hediye olarak kaban almak, gereksiz harcama yapacak olmaya işaret eder.
Rüyada Kaban Kaybetmek
Rüyada kaban kaybetmek, kişinin resmi bir işle uğraşacağı ve bu işi hallettikten sonra bol kazanç elde edeceğine yorulmaktadır.
Rüyada Kabanını Sattığını Görmek
Rüyada kabanını satan kişinin bir zamanlar yaptığı bir iyiliği simgelemektedir. Yaptığı iyilik sayesinde şu an yaşadığı bir mutluluğu yaşayabildiğine yorumlanmaktadır.
Rüyada Kabanının Çalındığını Görmek
Rüyada kabanını çaldırmak, kişinin bir kötülük yaptığına bunun cezasını çok yakın zamanda çekeceğine yorulmaktadır. Yaşanacak kötü durumların habercisi bir rüyadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.