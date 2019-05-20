Rüyada merdiven görmek ne anlama gelir?

Rüyada merdiven görmek

Ağzı sıkı olmaya, zor bir işi özenle ve alın teriyle yerine getirmeye yorulur. Rüyada görülen merdiven tahtadan yapılmışsa sorunlara, problemlere ve geçim sıkıntısına işarettir. Rüyada görülen merdiven kademeli bir şekilde kolay olmasa da başarıyla sonuçlanacak çalışmaların habercisidir.

Rüyada Beton Merdiven Görmek

Rüya tabircileri tarafından rüyasında beton merdiven gören kimsenin güzel dostluk bağları kuracağı, yararlı işler yapacağı, güvenli hayat süreceği, aşk hayatında her şeyin yolunda gideceği yorumu yapılmaktadır.

Rüyasında merdiven görmesi hayırlı şeylerin müjdecisi demektir. Problemler yaşayan insanların rüyasında merdiven görmesi, maddi ve manevi sıkıntılardan, sıhhat sorunlarından yakasını kurtaracağına delalet eder. Rüyada merdiven çıkmak ise rüyasında merdivenden çıktığını gören birinin iş dünyasındaki ve sosyal hayattaki rakiplerine üstünlük kuracağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Demir Merdiven Görmek

Rüya uzmanlarının fikrince rüyada demir merdiven görmenin manası rüya sahibinin ihtiyaç sahiplerine yaptığı iyilikler sayesinde Allah katında sevap kazanacağına delalettir. Rüyada demir merdivenden düştüğünü görmekse günah işlemeye işarettir.

Rüyada Merdiven İndiğini Görmek

Rüyada merdiven inmek pek hayra yorulmaz. Rüyada merdivenden indiğini gören kimsenin rüyası birtakım aksaklıklar yüzünden maddi ve manevi zarara uğrayacağına yorulmaktadır.

Rüyada Yürüyen Merdiven Görmek

Rüya sözlüğü yazarlarının fikrince rüyada görülen yürüyen merdiven yukarıya çıkarıyorsa rüya sahibinin işinde yükseleceğine ve muvaffakiyete ereceğine delalet eder. Ancak rüyada görülen yürüyen merdiven yukarıdan aşağıya iniyorsa bu da çalışmalarındaki başarısızlığa işarettir.

Rüyada Eski Merdiven Görmek

Rüya sahibinin rüyasında eski merdiven görmesi hayırlara işaret etmektedir. Eeski merdiven gören kişinin işlerinde ani bir artış ve gelişme meydana gelir. Tüccar olanlar yeni siparişler alır ayrıca rütbe ve makam artışına yorulur.

Rüyada Yeni Merdiven Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yeni merdiven görmesi kişinin gönül gözünün açılacağına, dini duygularının ve inancının güçleneceğine ve dolayısıyla da iç huzuru yakalayacağına delalet etmektedir.

Rüyada Merdivenin Kırıldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında merdiven kırıldığını görmesi merdivenin üzerinde iken merdiven kırılırsa bu rüya sahibi için hayır olarak görülmez. Rüya sahibinin büyük bir hezimete uğrayacağı anlamına gelir.

Rüyada Merdiven Yıkadığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında merdiven yıkadığını görmesi kişinin, işle ilgili olarak yaptığı neredeyse bütün çalışmaların boşa gittiğine, yapılmak istenen şeylerle ortaya çıkan şeylerin birbirinden neredeyse tamamen farklı olması yüzünden rakiplerin mutlu olacağına ve dolayısıyla bütün harcamaların ve giden paranın zayi olduğuna yorumlanır.

Rüyada Merdiven Sildiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında merdiven sildiğini görmesi aile hayatında ve eğitim hayatında karşılaşılacak sorunların çok kısa bir süre içinde çözüleceğine bu konuda kendisine yardım edenlere yardım eli uzatacağına, başarılı bir kişi olacağına hayal ettiği ve uzun zamandan beri başka bir şey düşünmediği bir şeyi gerçeğe çevireceğine ve bu sayede mutluluktan havalara uçacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Merdiven Süpürdüğünü Görmek

Rüya sahibinin rüyasında merdiven süpürdüğünü görmesi aile bireylerinden biri ile birlikte çok hayırlı bir konuda hizmet verecek bir işe adım atılacağına bol kazanç elde edileceğine insanların hayır dualarının alınacağına daha iyi işlere sahip olunacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Merdiven Basamaklarının Yok Olması

Rüyayı gören kişinin işlerinin karşılaşacağı bir sorun yüzünden bıçakla kesilmiş gibi bir anda duracağına, bu duruma neyin sebep olduğunun araştırılacağına ancak neyin olduğunun araştırılacağına, ancak uzun uğraşlar sonucunda yapılan hata yüzünden işlerin kotu bir hal aldığını ve bu sebeple daha bilgili bir kişiden akıl alınacağına yorulmaktadır. Rüyada merdiven basamaklarının birden yok olup sonra tekrar ortaya çıkması ise yaşanana talihsiz durumun eş, dost ya da akrabaların yapacağı yardımlar ve verecekleri destekler sonucunda çözüme ulaşılacağına delalet etmektedir.

Rüyada Karlı Merdiven Çıkmak

Rüya sahibinin rüyasında karlı merdiven çıktığını görmesi insanlardan sürekli laf işitileceğine alamettir. Rüyada karlı merdiven çıkmak ve düşmek, yaşanacak bazı problemler ya da karşılaşılacak bazı tatsız durumlardan ötürü çok zor bir duruma düşüleceğine, işitilecek kötü sözler ve hakaretler yüzünden kalp kırıklığı yaşanacağına ve istenen ve hayali kurulan şeyden ister istemez uzaklaşılacağına rivayet edilir.

Rüyada Kırık Merdiven Çıkmak

Rüya sahibinin rüyasında kırık merdiven çıktığını görmesi kendisini çok iyi hissettiği bir dönemde gireceği bir işte beklemediği bir sıkıntıyla karşılaşacağına, bu sıkıntı yüzünden hem kendisini hem etrafındaki kişileri üzeceğine, ancak bir çıkış yolu bulamadığı için zor zamanlar geçireceğine, hiç yapmak istemediği bir şey yapacağına ve bu durumdan pişman olmasına rağmen işleri yoluna sokmak istediği için devam edeceğine tabir edilir.

Rüyada Kırık Merdiven Onarmak

Rüya sahibinin rüyasında kırık merdiven onardığını görmesi aile büyüklerinden birinin vereceği destek sayesinde sorunun çözüm bulacağına, hatta eskisinden daha iyi bir hale getirileceğine, yaşanan tatsızlıkların ortadan kalkacağına, alınacak dualar sayesinde hem iş hayatında hem aile hayatında yaşanan üzücü olayları ortadan kaldıracağına ve sevinçli bir haber alınacağına delalettir.