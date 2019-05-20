Rüyada atkı görmek ne anlama gelir?

Rüyada atkı görmenin anlamı, korkulan şeyle yüzleşmek demektir. Ancak bu mana kişinin zararı ile değil tamamen hayrı ile sonuçlanır. Yani rüya sahibinin kaçtığı bir borcu varsa bu borçtan kurtulacağı şeklindedir. Bu rüyayı, rüya sahibinin ince ve temiz ruhlu olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Rüya sahibinin manevi yönünün güçlü olduğu şeklinde açıklanmıştır.
Rüyada Atkı Örmek
Mutluluk demektir. Rüya sahibinin huzurlu bir hayat sürdürdüğüne ve çevresindeki herkesi de mutlu ettiğine alamet eder.
Rüyada Mavi Atkı Görmek
Rüya sahibinin büyük bir içtenlikle ettiği dualarının ve dilediği isteklerinin yerine geleceği şeklinde ifade edilir.
Rüyada Yeşil Atkı Görmek
Sağlık anlamına gelir. Rüya sahibinin sağlıklı bir bedene sahip olduğu şeklinde yorumlanır.
Rüyada Atkı Almak
Hayal kırıklığı olarak tabir edilir. Rüya sahibinin umutlu olduğu bir işten hüsranla ayrılacağına delalet eder.
Rüyada Atkı Takmak
Rüya sahibinin duygusal yoğunluk yaşayacağı bir dönemden geçeceği şeklinde tabir edilir.
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