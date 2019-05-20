Rüyada tünel görmek ne anlama gelir?

Rüyada tünel görmek

Sıkıntı ve dert manalarına gelir. Bu mana yorumcuların genelinin katıldığı ve tünel deyince akla gelen ilk manadır. Rüyanın görüldüğü şekle göre çok farklı anlamlara gelmektedir. Lakin genel olarak rüyada karanlık tünel görmek, rüya sahibinin sıkıntılı bir döneme gireceğine işarettir. Bu dönem görülen tünelin uzunluğuna göre değişir. Tabircilere göre bahsedilen süreç genelde iş hayatıyla ve maddi durum ile alakalı olacaktır. Kişinin bir süre maddi kısıtlamaya gitmek durumunda kalacağını belirtirler.

Rüyada Tünel Görmek

Rüya sahibinin rüyasında tünel görmesi tünel geçici sıkıntı demektir. Her tünelin sonu olduğu gibi bunun da bir sonu olacaktır. Rüyada trenle tünele girmek yahut rüyada arabayla tünele girmek, çekilecek dert ve sıkıntıların çok daha hızlı biteceğini gösterir.

Rüyada tünel görmenin anlamı, kurtuluş demektir. Huzura kavuşmaya, esenliğe ve ferahlığa yorulur. Uzun süren kötü günlerin sona ereceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Tünel Kazmak

Rüya sahibinin rüyasında tünel kazdığını görmesi tünel kazdığını gören kimse ya hapisten kaçıyordur ya da gizli işler peşindedir. Bu konuda yorumcular rüya sahibinin sakladığı sırların ortaya çıkacağını ve onu utandıracağını belirtirler.

Rüyada Tünel Yapmak

Rüya sahibinin rüyasında tünel yaptığını görmesi tünel yapan kimse için maddi kayıp yaşayacağı söylenir. Yaptığı yatırımların bir türlü istediği gibi gitmeyeceğine ve sakin olup düşünerek hareket edilmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Tünel Açmak

Rüya sahibinin rüyasında tünel açtığını görmesi tünel açmak da aynı şekilde tünek kazmak gibi kişinin rezil, rüsva olacağı ve çevresindeki itibarını kaybedeceği manasına gelir.

Rüyada Tünelden Geçmek

Rüya sahibinin rüyasında tünelden geçtiğini görmesi zor günler geçirdiğini ama bunların sabrederek geride kalıcağına mücadele etmeyi öğrenmeye, daha güçlü olmaya ve sorunlar karşısında duygularını değil, düşüncelerini ve mantığını kullanmayı öğreneceğine işaret etmektedir.

Rüyada Tünelde Yürümek

Rüya sahibinin rüyasında tünelde yürüdüğünü görmesi daha zaman olduğu ve bir süre daha dişini sıkması gerektiği anlamına gelir.Bu rüya bazen de rüyayı gören kişini içine düştüğü zorlukla mücadele etmek için yeteri kadar gayret göstermediğine ama kurtuluşun sadece kendisi ile mümkün olacağına tabir edilir.

Rüyada Tünelde Sıkışmak

Rüya sahibinin rüyasında tünelde koştuğunu görmesi bazı kuşkulu düşüncelerin rüya sahibinin kafasını yiyip bitireceğine ve uzun süre onlardan kurtulamayacağına yorulur. Bu durum rüya sahibini bir hayli meşgul edecek demektir.

Rüyada Tünelde Koşmak

Rüya sahibinin rüyasında tünelde koştuğunu görmesi, bir iş için yeniden girişimde bulunmak ve bunun heyecanını, telaşını yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibi bu kez başarmak için yemin edecek ve çok hırslanacaktır diye yorumlanır. Kişi, hedefe yoğunlaşacak ve zafer elde etmek için büyük gayret gösterecektir.