Rüyada kavanoz görmek ne anlama gelir?

Rüyada kavanoz görmek, rüya sahibine uyarı niteliği taşıdığına yorulur. Kişinin boş yere harcama yapmaması gerektiğine işaret eden bu rüya, harcamaların devam etmesi durumunda zor durumda kalınacağına delalet eder. Bazı yorumlara göre ise bu rüya, müsrif davranmayan bir ev hanımına delalet etmektedir.

Rüyada Kavanoz Kırmak

Rüyada kavanoz kırdığını görmek, kişinin kapasitesini aşan işlere girişmeyeceğine ve bu nedenle hayatı boyunca hayal kırıklıkları yaşamayacağına delalet eder.

Rüyada Boş Kavanoz Görmek

Rüyada boş kavanoz görmek, rüya sahibinin hayatında can sıkıcı olaylar gerçekleşeceğine ve bir anda iyi giden işlerinin bozulacağına yorulur. Kişinin bu dönemde hem maddi hem de manevi anlamda zarar yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Dolu Kavanoz Görmek

Rüyada dolu kavanoz görmek, rüyayı gören kişinin tüm borçlarından kurtulacağına, hayatının bolluk ve bereket içerisinde geçeceğine delalet eder.

Rüyada Cam Kavanoz Görmek

Rüyada cam kavanoz görmek, kişinin etrafında bulunan şan, şöhret ve makam sahibi bir kimsenin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca rüya sahibinin bu kişi sayesinde daha iyi bir konuma geleceğine delalettir.

Rüyada Kavanoz Almak

Rüyayı gören kişinin yapacağı bir ortaklık sayesinde, daha karlı ve hayırlı işlere sahip olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kırık Kavanoz Görmek

Rüyada kırık kavanoz görmek, kişinin sabretmesi halinde çok istediği bir eşyaya kavuşacağına delalet eder.