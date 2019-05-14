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  • 14.05.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:11

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada tek gözlü adam görmek ne anlama gelir? Rüyada tek gözlü hayvan görmek ne anlama gelir? İşte rüyada tek göz görmenin detayları....

Rüyada tek göz görmek ne anlama gelir?

Rüyada tek göz görmek

Harama el uzatacağına, doğru yoldan ayrılacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin daha sonra aklının başına geleceğine, iyi bir insan olacağına, tövbe edeceğine delalet etmektedir.

Rüya sözlüğü yazarlarının görüşlerine ve rüya tabiri kitaplarının yazdıklarına göre rüyada tek gözlü olmanın manası ayrıca şu şekillerde ifade edilmektedir:

Rüyada Tek Gözlü Adam Görmek
Rüyada tek gözlü insan görmek ya da rüyada bir gözünü kaybetmek bir takım yanlışlar yapıldığına işarettir. Yorumculara göre bu kimse tövbe etmelidir ve aynı yanlışlara tekrar düşmemelidir. Kimi yorumcular ise bu rüyanın, malın eksilmesi ve zarar etme manasına geldiğini belirtmişlerdir.

rüyada tek göz görmek
, kişinin hayatında yaptığı yanlışlardan ötürü pişman olacağı demektir. Rüya sahibinin harama el uzatacağına sonradan vazgeçeceğine, doğru yola gireceğine, insanlar ile iyi geçinmeye çalışacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Tek Gözlü Kedi Görmek
Rüyada tek gözlü kedi görmenin manası çekilen sıkıntılar sonrası gelecek olan sevinç demektir. Bu sevinç maddi kazanç ile de gelebilir, ünvan elde ederek de gelebilir. Kimi yorumcuya göre çileli bir hastalığı yenmek ve sağlığa kavuşmak manasına geldiği söylenir.

Rüyada Tek Gözlü Bebek Görmek
Tek gözlü bebek görmenin manası, daha iyi kazanç elde etmeye ve varsa borçlarını ödeyerek feraha ulaşmak demektir. Rüyasında tek gözlü bebek doğuran kadın için çekilen sıkıntılar bitecek ve umudunu kaybettiği konular yeniden canlanarak istediği sonuca ulaşacak denir.

Rüyada Tek Gözlü Hayvan Görmek
Rüyada tek gözü olan hayvan müjde demektir. Maddi yönden rahatlayacağınız bir gelişme yaşayacaksınız ve eliniz bollaşacak denir. Bu maaş artışı ya da ikramiye olacağı gibi tüccar kisme için işlerin artması ya da veresiyelerin ödenmesi gibi de olabilir.

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