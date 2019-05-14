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  • 14.05.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:10

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kavurmalı pilav görmek ne anlama gelir? Rüyada kavurma aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kavurma görmenin detayları....

Rüyada kavurma görmek ne anlama gelir?

Rüyada kavurma görmek

Harama bulaşacağına, ahiret hayatından uzaklaşacağına, zor zamanlar geçireceğine yorulmaktadır. Rüya sahibinin aile bireyleri ile arasının açılacağına, çevresindeki insanları kendinden uzaklaştıracağına delalet etmektedir.

Rüyada Kavurma Yediğini Görmek
Rüyada kavurma yemek, haram yollardan elde edilecek kazanca işaret etmektedir. Rüya sahibinin kötü yollardan gelir elde edeceğine yorulmaktadır.

, kişinin kötü yollara gireceğine, arkadaşlarını seçerken dikkatli seçmesi gerekeceğine aksi takdirde kötü olaylar yaşayacağı demektir. Rüya sahibinin geri kalan ömründe sıkıntılar ve zorluklar yaşayacağına bu sorunların kişide halsizlik ve yorgunluk belirtileri göstereceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kavurma Yaptığını Görmek
Kavurma yapmanın rüya tabiri, kavurma yemenin tersi şeklinde, helal yollardan kazanç sağlamaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin helal yollardan az ama çok gelir elde ederek huzur içinde yaşaması anlamına gelmektedir.

Rüyada Kavurma Pişirdiğini Görmek
Rüyayı gören kişinin küçük ve önemsiz sorunlar karşısında zor günler geçireceğine ancak zaman içinde rahatlığa kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Kavurmalı Pilav Görmek
Rüyada kavurmalı pilav görmek, rüya sahibinin borcundan, hastalığından ya da sıkıntılarından kurtulacak olmasına işaret eder.

Rüyada Kavurma Aldığını Görmek
Rüyada kavurma almak, rüya sahibinin dinden uzaklaşarak, zevke ve sefaya düşkün olacağına alamet etmektedir.

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