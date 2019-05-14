Rüyada kiraz ağacı görmek ne anlama gelir?

Rüyada kiraz ağacı görmek

Fayda getirecek şeylere işaret eden bu rüya, gelecek günlerde yaşanacak bereketli ve hayırlı günlere yorulmaktadır. Rüya sahibine mutluluk verecek sürpriz gelişmelere delalet etmektedir.

Rüyada Kiraz Yediğini Görmek

Rüyada kiraz yemek, rüya sahibinin emeklerinin ve sabrının karşılığını alacağına, yüzünün güleceğine delalet eder.

Rüyada Kiraz Toplamak

Rüyada kiraz toplamak, kişinin dertlerinden uzaklaşmasına ve çok kısmetli adımlar atacak olmasına işaret etmektedir.

Rüyada Kiraz Ağacı Görmek

Rüyada kiraz ağacı görmek, kişinin sıkıcı ve sıradan geçen hayatına renk geleceğine, heyecan dolu bir hayatının olacağı demektir. Rüya sahibinin müjdeli ve mutluluk verici haberler alacağına, ailesi ile iyi geçineceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kiraz Ağacına Çıkmak

Rüyayı gören kişinin büyük bir iş alacağına işaret eder. Ayrıca kişinin bu işteki başarısı ve özverisi sayesinde bereketli kazançlar elde edeceğini göstermektedir.

Rüyada Kiraz Ağacından Kiraz Yemek

Rüyayı gören kişinin hak ettiği kazancı elde etmesine ve gönül rahatlığı ile harcamasına işaret eder.

Rüyada Kiraz Görmek

Rüyada kiraz görmek, sağlığın, bereketin, ağız tadının, helal olan kazancın, eğlencenin ve güzel sözlerin habercisidir.

Rüyada Kiraz Ağacının Çiçek Açtığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kiraz ağacının çiçek açtığını görmesi kişinin beklediği işe kavuşacağına, müjdeli haberler alınacağına, ufak bir kaza geçireceğine bu kazayı küçük sıyrıklarla atlatacağına, rüya sahibinin dikkat etmesi gerekeceğine, aile arasında kısa süreli tartışmalar yaşanacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kiraz Ağacı Kesildiğini Görmek

Rüyasında kiraz ağacının kesildiğini gören kişinin müjdeli bir haberin alınmasına engel olacağına, günaha gireceğine ve tövbe edeceğine, dualarının kabul olacağına ve rahatlayacağına delalet eder.